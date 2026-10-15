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Epidemija ebole koja traje u Demokratskoj Republici Kongo proširila se na novu provinciju koja se graniči sa Centralnoafričkom Republikom, izjavila su danas dva zdravstvena zvaničnika i ukazala da to predstavlja novi izazov za vlasti koje nastoje da suzbiju širenje bolesti.

Severni Ubangi je osma provincija pogođena epidemijom ebole soja „Bundibudžo”. Ova epidemija, koja je proglašena sredinom maja, postala je druga najveća epidemija ebole ikada zabeležena, sa više od 9.000 potvrđenih slučajeva i više od 4.000 smrtnih ishoda, prenosi Rojters.

Zvaničnici su naveli da su u Severnom Ubangiju potvrđena dva slučaja, iako ih kongoanske vlasti još nisu zvanično objavile.

Foto: Moses Sawasawa/AP

Provincija Ituri i dalje je epicentar epidemije, mada je u poslednje vreme zabeležen porast broja slučajeva i u provinciji Severni Kivu. Slučajevi su, takođe, potvrđeni u provincijama Južni Kivu, Čopo, Gornji Uele, Donji Uele i Južni Ubangi.

Jedan zdravstveni zvaničnik iz Severnog Ubangija rekao je danas Rojtersu da je došlo do niza smrtnih slučajeva pod sumnjivim okolnostima u rudarskom području u okviru zdravstvene zone Vapinda, blizu granice sa provincijom Donji Uele. Uzorci su poslati na analizu u pokrajinsku laboratoriju, kao i u Kinšasu.

Pored širenja u Kongu, epidemija je zahvatila Ugandu i Keniju, koja je ranije ovog meseca prijavila prvi slučaj zaraze, a u sredu i drugi.