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Nekada istaknuti trener omladinske gimnastike osuđen je u sredu na 90 godina zatvora zbog tajnog snimanja svojih mladih učenica kako se svlače i koriste toalet u teretani u Misisipiju, u slučaju koji je potresao ovaj sport.

Okružna sudija SAD Kristi Džonson izrekla je maksimalnu moguću kaznu Šonu Gardneru, naredivši da odsluži 30 godina zatvora za svaku od tri federalne optužbe za proizvodnju dečje po*nografije po kojima se izjasnio krivim. Kazna verovatno predstavlja doživotni zatvor za Gardnera (39).

Vlasti nisu učinile dovoljno

Gardnerovo hapšenje prošlog leta od strane FBI-ja, o čemu je prvi izvestio Asošijejted pres, ponovo je pokrenulo pitanja o tome da li su američke gimnastičke vlasti učinile dovoljno da zaštite sportiste od zlostavljanja od strane uticajnog trenera.

Gardner se izjasnio krivim za postavljanje skrivene kamere u kupatilu u gimnastičkom studiju u Pervisu, Misisipi, između decembra 2017. i aprila 2018. godine kako bi snimao svoje učenice. Istražitelji kažu da je napravio video snimke koji prikazuju krupne planove najmanje 10 maloletnika golih ili svučenih, koje su pronađeni u njegovim računarima godinama kasnije dok su istraživali tvrdnje da je se*sualno zlostavljao gimnastičarke u Ajovi.

Istražitelji su zaplenili oko 50 video snimaka i 400 fotografija iz Gardnerove rezidencije kao dokaz. Gardner se navodno vidi kako isključuje kameru na jednom od video snimaka.

Nekoliko njegovih bivših učenika tvrdilo je policiji i u građanskim parnicama da je on koristio svoj položaj da ih vređa. Gardner je trenirao nekoliko mladih perspektivnih igrača i bio je direktor godišnjeg zimskog takmičenja koje je privuklo stotine gimnastičara u Ajovu.

Jedna od bivših učenica rekla je za CBS News u maju 2026. da je Gardner bio harizmatičan i da je bila tako mlada da nije shvatala da je ponašanje njenog trenera abnormalno, posebno na kraju treninga.

Skandalozni ritual

„Svaka od nas bi se postrojila da nas zagrli, a on bi nas poljubio u čelo i potapšao po zadnjici“, rekla je Liberti Rejns, koja je imala 11 godina kada se pridružila timu.

Dodala je da je taj ritual završavao skoro svaki trening.

Majka druge mlade gimnastičarke iz Misisipija obavestila je USA Gymnastics putem imejla o svojoj zabrinutosti u vezi sa ponašanjem trenera.

Gardner će kasnije 2018. godine preći u teretanu u Ajovi, gde je počeo da trenira Finli Veldon, jedanaestogodišnju gimnastičarku sa olimpijskim ambicijama. Veldon je u intervjuu za CBS News prošle godine rekla da se Gardner od početka ponašao „čudno“, praveći neprimerene šale i pitajući tinejdžerke o njihovom seksualnom životu.

„Znala sam da nešto nije baš u redu sa njim“, rekla je Veldon.

Veldon kaže da bi je Gardner neprimereno dodirivao dok se istezala i dok ju je posmatrao tokom njenog gimnastičkog treninga.

U građanskim tužbama protiv Gardnera navodi se da su nadzorna tela sporta obaveštena o neprimerenom ponašanju Gardnera 2017. godine, ali da godinama nisu preduzeli mere da ga uklone iz sporta.