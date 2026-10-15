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Ulice Tirane pretvorene su u poprište žestokih sukoba između policije i hiljada demonstranata, pretežno studenata i učenika, koji već četiri meseca protestuju zbog katastrofalnog stanja u obrazovnom sistemu.

Nasilni protesti u Tirani nastavljeni su i večeras, tokom kojih je ponovo došlo do sukoba demonstranata sa policijom. Demonstranti su se u jednom trenutku zaustavili pored jedne komercijalne banke, preko puta Ambasade SAD, i uništili je.

Kako prenose mediji, došlo je do sukoba između demonstranata i policijskih snaga na potezu od mosta preko reke Ljane sve do zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ulična rasveta na bulevaru Mučenici nacije je isključena, dok su demonstranti na policajce bacali pirotehnička sredstva i Molotovljeve koktele.

Pojedini učesnici protesta čak su vadili ploče sa trotoara kako bi ih koristili u sukobima sa policijom.

Situacija je postala još napetija nakon što je izbio požar u jednom zatvorenom kiosku u blizini Parka braće Frašeri, nakon čega se plamen proširio i na okolno drveće, a gust dim prekrio područje bulevara.

Sukobi su nastavljeni uz upotrebu pirotehnike, dok je policija u blizini zgrade Vlade Albanije upotrebila suzavac i vodeni top kako bi rasterala demonstrante.

Međutim, tokom intervencije, demonstranti su uzvratili kamenovanjem policijskih snaga.

Uprkos intervenciji snaga reda, demonstranti ostaju na bulevaru i ne napuštaju protest.

Prema izveštajima, tokom sukoba masa je potisnula policajce, prenosi Albanijan post.

Demonstranti su se u jednom trenutku zaustavili pored jedne komercijalne banke, preko puta Ambasade SAD, i uništili je.

Odmah nakon napada, oglasio se alarm banke, koji se čuo u celom tom području.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Kako prenose mediji, nakon napada na filijalu banke, čini se da kamenje koje su bacali demonstranti nije poštedelo ni kućicu u kojoj se nalaze pripadnici obezbeđenja Ambasade SAD.

Kamenje nije bilo usmereno ka unutrašnjosti ambasade, većka kućici za obezbeđenje, koja je delimično izgrađena od stakla. U trenutku napada u njoj nije bilo nikoga.

U Tirani 26 osoba zbrinuto zbog povreda tokom protesta

Univerzitetska traumatološka bolnica u Tirani zbrinula je 26 osoba povređenih tokom današnjeg protesta, među kojima su policajci, demonstranti i prolaznici, saopšteno je iz bolnice.

Prema poslednjim podacima, na lečenju se trenutno nalaze dvojica policajaca i dvojica demonstranata, koji su, kako se navodi, u dobrom zdravstvenom stanju, prenosi Albanian post.

Istovremeno, prema zvaničnim podacima, u Univerzitetskom bolničkom centru "Majka Tereza" trenutno nema osoba povređenih tokom protesta.