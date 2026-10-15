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Najmanje 35 ljudi poginulo je danas kada se srušio krov privatne škole u gradu Pešavaru na severozapadu Pakistana, preneli su lokalni mediji pozivajući se na zvaničnike iz bolnice.

Većina nastradale dece imala je manje od 13 godina, a među poginulima je i jedna učiteljica, prenosi Anadolija.

Uprava bolnice "Lady Reading" saopštila je da je 20 dece povređeno.

Služba spasavanja ranije je objavila da su spasilački timovi izvukli 47 dece iz ruševina i prebacili ih u bolnice.

Foto: ARSHAD ARBAB/EPA

Spasilačka operacija je pri kraju, a uklonjeno je 95 odsto ruševina, izjavili su zvaničnici ranije.

Načelnik policije glavnog grada Mijan Said izjavio je da je, nakon incidenta, vlasnik privatne škole uhapšen.

Urušavanja zgrada su česta pojava u Pakistanu, uglavnom zbog blagih bezbednosnih propisa i upotrebe građevinskih materijala lošeg kvaliteta.

U junu je 14 dece stradalo kada se srušio krov privatnog centra za podučavanje u Lahoru.