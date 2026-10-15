RASTE BROJ MRTVIH U PAKISTANU: Najmanje 35 osoba poginulo kada se urušio krov u školi
- Povređeno je 20 dece, dok su spasilački timovi izvukli 47 mališana iz ruševina i prebacili ih u bolnice.
- Vlasnik škole je uhapšen, a spasilačka operacija je pri kraju nakon uklanjanja 95 odsto ruševina.
Najmanje 35 ljudi poginulo je danas kada se srušio krov privatne škole u gradu Pešavaru na severozapadu Pakistana, preneli su lokalni mediji pozivajući se na zvaničnike iz bolnice.
Većina nastradale dece imala je manje od 13 godina, a među poginulima je i jedna učiteljica, prenosi Anadolija.
Uprava bolnice "Lady Reading" saopštila je da je 20 dece povređeno.
Služba spasavanja ranije je objavila da su spasilački timovi izvukli 47 dece iz ruševina i prebacili ih u bolnice.
Spasilačka operacija je pri kraju, a uklonjeno je 95 odsto ruševina, izjavili su zvaničnici ranije.
Načelnik policije glavnog grada Mijan Said izjavio je da je, nakon incidenta, vlasnik privatne škole uhapšen.
Urušavanja zgrada su česta pojava u Pakistanu, uglavnom zbog blagih bezbednosnih propisa i upotrebe građevinskih materijala lošeg kvaliteta.
U junu je 14 dece stradalo kada se srušio krov privatnog centra za podučavanje u Lahoru.
Kurir.rs/Tanjug