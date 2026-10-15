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Nekoliko raketa koje su lansirali Hutipogodilo je predsedničku palatu Al-Mašik u Adenu, pri čemu su poginula dvojica pripadnika obezbeđenja premijera Šaje al-Zindanija, saopštila je danas međunarodno priznata Vlada Jemena.

Pobunjenici, koje podržava Iran, saopštili su da su gađali navodni vojni operativni centar Saudijske Arabije, koji se nalazi unutar tog kompleksa, prenosi CNN.

U saopštenju koje je objavilo vladino Ministarstvo informisanja navodi se da je premijer bezbedan posle napada.

„Premijer Šaja al-Zindani i članovi vlade su bezbedni nakon raketnog napada koji su na palatu Al-Mašik, u privremenom glavnom gradu Adenu, izveli Huti”, navodi se u saopštenju.

Aden služi kao de fakto glavni grad i sedište međunarodno priznate vlade Jemena.

Huti su saopštili da je današnji napad deo njihove javno objavljene strategije da gađaju saudijske vojne snage, gde god se one nalazile.

„Granatiranje štaba za vojne operacije saudijskog neprijatelja u Adenu deo je naše objavljene strategije – gađanja saudijskih vojnih snaga gde god da se nalaze, pri čemu svako vojno prisustvo saudijskog neprijatelja smatramo legitimnom metom”, navodi se u saopštenju.

Vlada Jemena nije iznela detalje o vrsti raketa koje su korišćene, niti o obimu štete u kompleksu palate.