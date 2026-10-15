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Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores izjasnili su se danas na suđenju u Njujorku da nisu krivi po novoj optužnici, kojom ih američki tužioci terete za zaveru u cilju mučenja političkih protivnika.

Dodatne optužbe, podnete prošlog četvrtka, značajno su proširile krivični postupak koji se vodi protiv Madura i njegove supruge. Oni su se prethodno izjasnili da nisu krivi ni po optužbama da su zloupotrebili svoj položaj kako bi pomogli trgovcima drogom u krijumčarenju kokaina, preneo je Rojters.

Maduro i Floresova, koje je američka vojska u januaru zarobila u Karakasu i prebacila u Njujork, izjasnili su se o krivici pred američkim okružnim sudijom Alvinom Helerstajnom u saveznom sudu na Menhetnu.

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Foto: Printscreen X

Tokom saslušanja su na nogama imali bukagije.

Kada je sudija Helerstajn zatražio da se izjasni o krivici, Maduro je rekao da su te optužbe već ranije iznošene i da su lažne.

„Video sam celu opružnicu i u potpunosti je odbacijem" rekao je Maduro, a to je potom ponovila i njegova supruga.

Maduro i Floresova nisu optuženi da su lično mučili zatvorenike, ali ako budu proglašeni krivim po svim tačkama optužnice, preti im obavezna minimalna kazna od po 50 godina zatvora.

Zbog novih optužbi, sudija Helerstajn je odložio početak suđenja 14. jun 2027. godine.

Kurir.rs/Rojters

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