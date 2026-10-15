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Ukrajina nastavlja da napada ruske rafinerije, iako ne uspeva da pogodi ništa značajno, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin i poručio da će Rusija odgovoriti na napade na svoje rafinerije, logističke centre i energetske objekte.

"Oni i dalje nastavljaju. I juče su čak pokušali da izvedu napade na neke naftne rafinerije. Pogodilo su nešto, ništa naročito značajno, ali ipak nastavljaju sa napadima", rekao je predsednik Rusije.

Istakao je da je upoznat sa napadima na ruske trgovinske platforme.

"Oni preduzimaju korake koje smo, iskreno govoreći, verovatno mogli da predvidimo, ali jednostavno nismo očekivali da će im to pasti na pamet. Oni su ovo pokrenuli, a mi sada uzvraćamo. Zatim se odmah obraćaju svojim pokroviteljima, tražeći od njih da izvrše pritisak na nas i primoraju nas da stanemo. To se dogodilo sa energetskim objektima. I evo nastavljaju", ocenio je Putin.

Poručio je da će Rusija uzvratiti na napade.

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Foto: Printskrin

"Oni su napravili prvi korak, a mi smo počeli da odgovaramo. I sada već kukaju, kako zbog energetike, tako i zbog drugih objekata, uključujući centre za obradu podataka i tako dalje. Ali oni su ti koji su sve ovo započeli. Nije trebalo da počinju. Pre nego što su preduzeli taj korak, trebalo je dobro da razmisle o posledicama", smatra ruski predsednik.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je tokom vikenda da je ukrajinski predsednik Volorimit Zelenski ignorisao zahtev Vašingtona da ne izvodi napade na ruske naftne rafinerije.

Zelenski je kritikovao Trampov dogovor o dizelu sa Rusijom, osudio prekid razmene obaveštajnih podataka od strane SAD i izjavio da američki predsednik "gaji simpatije prema autokratama".

Prema njegovim rečima, uprkos tome što je Ukrajina prestala da izvodi napade na ruske rafinerije nafte, ostala je bez američkih upozorenja o ruskim napadima balističkim projektilima.

Tramp je prošle nedelje rekao da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsednika ''koji može da postigne dogovor''.

Kurir.rs/Tanjug

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