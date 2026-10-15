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Urednički kolegijum dnevnika The Kyiv Independent, vodećeg i međunarodno najuglednijeg nezavisnog ukrajinskog medija na engleskom jeziku, koji su pokrenuli novinari nakon napuštanja bivših redakcija u borbi za potpunu uredničku slobodu, objavio je izuzetno oštar komentar u kojem otvoreno optužuje američkog predsednika da je prešao granicu "pukog napuštanja saveznika".

Već je bezbroj puta rečeno da je Amerika pod predsednikom Donaldom Trampom okrenula leđa Ukrajini, piše uredništvo. Ali potezi u poslednjih nekoliko dana pokazuju nešto puno gore od samog ostavljanja na cedilu - Tramp sada aktivno pomaže Rusiji da pobedi u ratu.

Brojni mediji i analitičari previše su oprezni u biranju izraza, pa govore kako Tramp "pritiska Ukrajinu" ili vrši pritisak na Kijev.

"Svi moramo postupiti odgovorno i stvari nazvati pravim imenom, ma koliko to ružno zvučalo: Tramp ne pokušava da postigne miran dogovor, on pokušava da okonča rat tako što će prosto pomoći Rusiji da pobedi. Od prošle nedelje Trampova administracija nalazi se u vrtoglavom nizu izdaja Ukrajine i sramoćenja samog SAD".

Tajni dogovori o nafti i lažna primirja

Sve je počelo, podjeća "The Kyiv Independent", kada je Tramp objavio da je s Vladimirom Putinom postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Time je izravno pogazio zakon o sankcijama koji je sam potpisao pre manje od mesec dana, a koji je trebalo da kazni sve države koje kupuju energente od Rusije.

Foto: Printskrin

Taj dogovor običnim Amerikancima nimalo neće pomoći da im padnu cene goriva, ali šalje zastrašujuće štetnu poruku - Da je sasvim prihvatljivo sklapati poslove kojima se upumpava gotovina u Rusiju usred njene brutalne invazije.

Posle toga Tramp je iznenada proglasio "energetsko primirje" za koje Kijev uopšte nije znao. Kada je Rusija to primirje potpuno ignorisala i nastavila da razara ukrajinsku energetsku mrežu, Tramp o ruskim napadima nije rekao ni reči.

Situacija je od tog trenutka postala još opasnija. Protekle dvi noći Rusija je gađala ukrajinske gradove balističkim projektilima koji su stigli bez ikakvog upozorenja.

Reč je o podacima sistema za rano uzbunjivanje o lansiranju raketa i dronova koje Ukrajina redovno dobija od svojih partnera, najprije od Sjedinjenih Država.

Iako službene potvrde još nema, postoji velika verovatnoća da je SAD uskratio deljenje dela tih ključnih obaveštajnih podataka.

"Uskraćivanje uzbune znači više mrtvih civila"

Ako je to tačno, naglašava uredništvo ukrajinskog lista, to direktno znači više mrtvih Ukrajinaca. Kada nema sirena i ranog upozorenja, ljudi prosto nemaju vremena da pobegnu u skloništa. Sinoć je u takvom napadu na Kijev ubijeno najmanje troje civila u vlastitim domovima.

Foto: Shutterstock, AP Stefan Jeremiah, AP Julia Demaree Nikhinson

Povrh svega, jutros se saznalo da je bez ikakve najave ograničena vojna upotreba satelitske mreže Starlink za ukrajinske snage. Time su direktno potkopane sposobnosti Ukrajine za precizne udare srednjeg dometa, koji su presudni za operacije na frontu protiv ruske vojske.

Istovremeno, u pozadini to ruši mogućnost ukrajinskih snaga da na vreme presreću ruske dronove koji ciljaju gradove.

Ova izdaja stiže neposredno nakon jedne od najkrvavijih nedelja za ukrajinske civile od početka godine. Samo prošle nedelje Rusija je ubila više od 150 civila širom Ukrajine.