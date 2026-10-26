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Građani Izraela izaći će 27. oktobra na parlamentarne izbore, prve od napada palestinskog militantnog pokreta Hamasa 7. oktobra 2023. godine, na kojima će se odlučivati o političkoj budućnosti premijera Benjamina Netanjahua, dok ankete ukazuju na neizvesnu borbu između njegovog bloka i opozicije, prenose danas svetski mediji.

Pravo glasa ima oko 7,3 miliona građana, a za izbore se kandiduje 35 stranaka. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 22 časova po lokalnom vremenu, dok se preliminarni pokazatelji očekuju nakon zatvaranja birališta.

Izbori će, pojašnjava Al Džazira, biti održani po proporcionalnom sistemu, a u Kneset, izraelski parlament, koji ima 120 mesta, ulaze stranke koje osvoje najmanje 3,25 odsto glasova.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Održavaju se u trenutku duboke političke i društvene polarizacije, nakon višegodišnjih sukoba na više frontova, pogoršanja odnosa Izraela sa delom međunarodne zajednice i sve izraženijih unutrašnjih podela, navodi BBC.

Netanjahu, koji je na čelu izraelske vlade proveo veći deo poslednje tri decenije, suočava se sa kritikama zbog bezbednosnih propusta koji su prethodili napadima Hamasa, kao i zbog odbijanja da se formira nezavisna državna komisija koja bi ispitala okolnosti napada.

Njegovi protivnici, prema navodima En-Bi-Si njuza, smatraju da izbori predstavljaju priliku da se utvrdi politička odgovornost za propuste iz oktobra 2023. godine, dok izraelski premijer insistira da su izraelske vojne operacije protiv Hamasa i njegovih saveznika doprinele jačanju bezbednosti zemlje.

1/5 Vidi galeriju Gadi Ajzenkot Foto: Tsafrir Abayov/AP, ABIR SULTAN/EPA, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glavni Netanjahuov izazivač je bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot, čija centristička stranka "Jašar" prema pojedinim istraživanjima javnog mnjenja beleži rast podrške, prenosi BBC.

Opozicija najavljuje osnivanje nezavisne istražne komisije, kao i promene u odnosu prema izuzećima ultraortodoksnih Jevreja od obaveznog služenja vojnog roka, dodaje NBC.

Predizborna kampanja obuhvatila je i pitanja ekonomije, rasta troškova života, obrazovanja, zdravstva i kriminala, dok se u bezbednosnoj politici naglašavaju posledice ratova u Gazi i Libanu i sukoba sa Iranom, napominju BBC i NBC.

Nijedna stranka ne očekuje da samostalno osvoji većinu, zbog čega će ishod zavisiti od pregovora o formiranju vladajuće koalicije.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Prema anketi izraelskog javnog servisa KAN, opozicioni blok mogao bi da osvoji 52 mandata, dok bi stranke koje podržavaju Netanjahua dobile 50 mesta, a preostali mandati pripali bi manjim strankama, uključujući arapske političke liste.

Arapske strankemogle bi da imaju presudnu ulogu u formiranju nove vlade, ali su oba glavna bloka za sada isključila mogućnost saradnje sa njima, ocenjuje katarska televizija.

Takav raspored snaga otvara mogućnost dugotrajnih pregovora, formiranja manjinske vlade ili raspisivanja novih izbora ukoliko nijedan blok ne uspe da obezbedi podršku najmanje 61 poslanika, navodi Al Džazira.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Posebno važna tema kampanje je obavezno služenje vojnog roka za ultraortodoksne Jevreje, koji su decenijama imali mogućnost izuzeća zbog verskih studija, ističe NBC dodajući da zahtevi da se ta praksa okonča imaju podršku dela opozicije, ali i birača desnice.

Zvanični rezultati trebalo bi da budu objavljeni u roku od osam dana, nakon čega će predsednik Izraela Isak Hercog poveriti mandat za sastav vlade jednom od poslanika koji bude imao najveće izglede da obezbedi parlamentarnu većinu, navodi En-Bi-Si njuz.

Za mnoge birače, prema ocenama medija, izbori predstavljaju i glasanje o odgovornosti za napade 7. oktobra, u kojima je, prema izraelskim podacima, ubijeno oko 1.200 ljudi, dok je 251 osoba odvedena u Gazu kao talac.