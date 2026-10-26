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Ukrajina bi imala dovoljno raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot za nekoliko godina da značajan deo tih projektila nije potrošen na Bliskom istoku. Istovremeno, iskustvo stečeno u borbama omogućilo je ukrajinskim oružanim snagama da promene taktiku upotrebe ovih sistema.

To je izjavio načelnik Odeljenja za komunikacije Komande Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine Jurij Ignat u podkastu RBC-Ukrajina, prenosi Ukrinform.

Ignat je objasnio da je ukrajinska vojska tokom rata promenila pristup korišćenju američkih sistema. Konkretno, ukrajinski vojnici naučili su da koriste Patriot u različitim taktičkim situacijama i da efikasnije troše skupe rakete-presretače.

Jedan od primera je mogućnost raspoređivanja sistema ne samo na stalnim položajima, već i za izvođenje zaseda, nakon kojih se menja lokacija.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Ukrajinska vojska razvila novu taktiku korišćenja Patriota

"Na primer, Patriot možete koristiti ne kao stacionarni sistem, onako kako ga Amerikanci drže na aerodromima ili u bazama, već ga učiniti, da tako kažemo, 'mobilnim': postaviti zasedu, oboriti pet aviona i vratiti se neokrznut", objasnio je portparol Ratnog vazduhoplovstva.

Druga razlika odnosi se na potrošnju municije. Prema Ignatovim rečima, ukrajinske posade naučile su da koriste jednu raketu protiv jednog cilja, dok je na Bliskom istoku u pojedinim slučajevima istovremeno ispaljivano i do osam raketa-presretača.

On je objasnio da Patriot ima tri režima rada: automatski, poluautomatski i ručni.

U automatskom režimu sistem može da lansira veliki broj raketa-presretača, a u nedostatku odgovarajućeg borbenog iskustva može se dogoditi da čitava salva projektila sa jednog lansera bude ispaljena na samo jednu metu.

"Zbog nedostatka takvog iskustva, mogli su da ispale čitavu salvu raketa-presretača sa jednog lansera na jedan Šahed ili jednu balističku raketu", naveo je Ignat.

Rakete potrošene na Bliskom istoku bile bi dovoljne Ukrajini za nekoliko godina

Prema njegovoj proceni, broj raketa potrošenih na Bliskom istoku bio bi dovoljan Ukrajini za višegodišnju upotrebu sistema Patriot.

"Upravo zato se sada nalazimo u krizi u kojoj jesmo, jer bi nam ono što je potrošeno na Bliskom istoku bilo dovoljno da koristimo sisteme Patriot još nekoliko godina", zaključio je Ignat.