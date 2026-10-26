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Najmanje dve osobe su poginule, a 17 ih je povređeno u napadu ukrajinskih dronova na rusku Voronješku oblast. U napadu su izbili požari na više zgrada, a ostaci oborenih bespilotnih letelica pogodili su putnički voz, piše Euronews.

Požari i materijalna šteta u gradu

Snimci sa ruskih društvenih mreža prikazuju plamen koji izbija iz stambenih zgrada i poslovnog centra Galerija Čižova, visokog 25 spratova, dok se gust crni dim nadvija nad okolnim naseljima.

Na drugim snimcima vide se zapaljene privatne kuće, oštećena poslovna zgrada i stambeni objekti sa razbijenim prozorima. Na jednom parkingu gori najmanje deset automobila.

Stanovnici su pretraživali ruševine i u njima pronalazili delove motora bespilotnih letelica.

Izveštaji ruskih vlasti

Guverner Aleksandar Gusev izjavio je da je protivvazdušna odbrana oborila 113 dronova iznad oblasti, od čega više od 70 iznad samog grada.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je na teritoriji cele zemlje oboreno ukupno 290 bespilotnih letelica.

Ostaci dronova izazvali su požare i u nekoliko industrijskih postrojenja, a lokalni izvori navode fabriku sintetičkog kaučuka Voronježsintezkaučuk i fabriku aviona VASO.

Oštećena su i dva vikend-naselja, školski sportski teren, kompleks garaža i jedna stambena zgrada.

Iz nuklearne elektrane Novovoronjež saopštili su da postrojenje radi normalno.

Ostaci dronova pogodili putnički voz

Većina povređenih nalazila se u vozu na liniji Anapa - Moskva kada su ostaci dronova pali u blizini stanice Somovo, saopštile su Ruske železnice.

Povređeno je pet putnika, od kojih dvoje teško. Železnički saobraćaj kroz grad privremeno je obustavljen.

Gusev je potvrdio da su u napadima ukupno stradale tri osobe.

Kijev se nije oglasio povodom ovih događaja.

Nezavisni posmatrači nisu mogli da potvrde da li su eksplozije u blizini stambenih zgrada bile posledica direktnih pogodaka ili pada ostataka oborenih dronova, a izveštaj guvernera ne razjašnjava tu razliku.