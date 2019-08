PESKOV: Putin prati proteste u Moskvi, ali u Rusiji se dešava mnogo stvari pa nema potrebe da se o svakom govori

Peskov je rekao da se moraju jasno razlikovati legitimne, ranije dogovorene akcije na propisan način, i akcije koje verovatno spadaju pod pokušaje organizovanja ili uključivanja ljudi u javne nemire.

„Postojalo je i jedno i drugo – odnosno, postojale su kako odobrene akcije tako i pokušaji organizovanja javnih nereda“, odgovorio je Peskov na pitanje — da li Kremlj smatra legitimnim procesuiranje učesnika nedavnih protesta u glavnom gradu Rusije zbog organizovanja nereda.

„U ovom slučaju policija je izvršavala svoje dužnosti i čini sve što je potrebno kako bi se suzbili takvi nelegitimni pokušaji, kao i da bi se organizovali i osiguravali tokom legitimnih dogovorenih akcija“, nastavio je portparol Kremlja.

Peskov je dodao da predsednik Rusije obraća pažnju na proteste u Moskvi, ali da se u zemlji svakodnevno dešavaju mnogi događaji i da nema potrebe da se o svakom od njih govori, pri čemu Kremlj ne smatra da se protesti po nečemu izdvajaju.

On smatra da situacija oko izbora za moskovsku Gradsku dumu svakako zaslužuje pažnju. Kremlj smatra da je protivzakonito voditi se emocijama u određivanju legitimnosti bilo kakvih postupaka, uključujući i postupke bezbednjaka i da je to stvar suda.

„Ne možemo i ne treba da se vodimo emocijama. Zato izraze ’nezakonita primena sile‘ , ’nezakonito uklanjanje sa izbora‘, ’nezakonita privođenja‘, može da daje ili sama institucija, koja to čini kao internu proveru, ili ustanovljava sud. Mi to ne možemo i na to nemamo pravo“, odgovorio je Peskov na pitanje o zakonitosti delovanja snaga bezbednosti na protestnim skupovima u Moskvi.

Treba sačekati odgovarajuće presude, „koje će objasniti šta se dešavalo“, smatra portparol.

On je dodao da je nesrazmerna upotreba sile od strane policije apsolutno neprihvatljiva, ali su oštre akcije za suzbijanje nemira — opravdane.

„U slučaju bilo kakvih tužbi, smatramo da te tužbe treba istražiti i zatim ih razmotriti na sudu“, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o policijskim akcijama tokom nedozvoljenih protesta u Moskvi.

Peskov je naveo da Kremlj akcije u Moskvi ne smatra političkom krizom. On je istakao da se takvi protesti dešavaju u mnogim zemljama sveta i da su izazvani konkretnim pitanjima.

„Ali još jednom ponavljam — predsednička administracija ne može i ne treba da donosi presude u vezi sa tim. Jedini koji ima pravo da donosi presudu je sud. Posle odgovarajuće istrage“, precizirao je Peskov.

U subotu 10. avgusta održan je odobreni miting opozicije u Ulici Saharova u Moskvi. Policijska uprava za grad Moskvu Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije saopštila je da je na mitingu učestvovalo oko 20.000 ljudi. Policija je, takođe, privela 136 ljudi, koji su nastavili protestnu šetnju posle dogovorenog skupa.

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija/Foto: Profimedia)

Kurir