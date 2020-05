PRAVIO JE HAOS! BIO JE OŠTAR PREMA KINI, RUSIJI, NATO: Mnogi su srećni što mu vide leđa, ali za neke ovo NIJE DOBRA VEST

On je izazvao burne rasprave o Rusiji, Iranu i potrošnji članica NATO. Moguće je da će i dalje da se sukobljava sa Nemačkom na Zapadnom Balkanu, gde ostaje specijalni izaslanik SAD. Ali Ričarda Grenela, odlazećeg američkog ambasadora u Berlinu, možda će u Evropi ostati upamćen najviše po svom „trampovskom“ stilu, koji nije pomogao već klimavim transatlantskim odnosima.

Grenel (53) bivši je javni službenik i medijiski konsultant, a u Nemačkoj je kao ambasador pravio haos, mešajući se u unutrašnja pitanja zemlje.

On je kritikovao nemačku saradnju sa Rusijom na gasovodu “Severni tok 2”, tvrdio kako Iran krši nuklearni sporazum i pritiskao EU.

Nemačka je, pod njegovim nadzorom, povećala budžet za odbranu.

A kada je jedan nemački ministar uporedio otkrića o tome kako SAD špijuniraju Nemačku sa kineskom špijunažom, Grenel je oštro reagovao.

SAD su 75 godina štitile Nemačku i Evropu od njihovih stvarnih neprijatelja, rekao je Grenel.

- Ne postoji moralna ekvivalencija između Kine i Sjedinjenih Država i svako ko to sugeriše ignoriše istoriju - rekao je on u to vreme.

Grenel je takođe ponovo pokrenuo mirovne pregovore između Kosova i Srbije, koji su bili u zaostatku skoro dve godine dok ih je nadgledala Evropska unija, piše “EUObserver”.

A za svoje ideje se oštro borio preko društvenih mreža, pre svega Tvitera, baš kao i njegov šef Donald Tramp. Naravno i "lažne vesti" su jedan od izraza koje najčešće koristi u raspravi sa medijima.

"Oduvek ste želeli da prestanem da tražim da platite svoje NATO obaveze i da prestanem da pozivam na prekid Severnog toka 2. Ali ovo su američke politike. A ja radim za američki narod. Pravite veliku grešku ako mislite da je američki pritisak isključen. Ne poznajete Amerikance ", rekao je jednom nemačkom političaru preko Tvitera 25. maja.

Grenel nikome ne ostaje dužan, a kad god se u medijima pojavi neka priča o njemu, on bi odgovarao.

Često je optuživan da pokušava da ojača ultradesničare ne samo u Nemačkoj, već celoj EU.

Kada su iz “EUObservera” jednom rekli da on podržava “ultradesnicu”, Grenel, jedan od retkih otvoreno gej zvaničnika lično im je poslao mejl i rekao da on samo želi da osnaži “gej konzervativce i netradicionalne republikance” u Evropi.

- Ja kritikujem AfD stalno – rekao je misleći na najveću ultradesničarsku stranku u Nemačkoj.

Kad je “EUobserver” citirao novinsku agenciju Blumberg da Grenel podstiče "brzi dogovor" između Kosova i Srbije, američki ambasador je ponovo poslao mejl.

- Nisam bio zadužen za postizanje brzog dogovora. A Blumberg nije bio na mom sastanku sa predsednikom Sjedinjenih Država - rekao je Grenel.

Mnogi su srećni jer mu vide leđa.

- Grenegzit. Nemačka može da odahne – rekao je Noa Barkin iz Nemačkog Maršalovog fonda.

Andreas Nik, stariji poslanik u vladajućoj stranci u Nemačkoj CDU kaže da su prethodni ambasadori SAD napuštali Berlin kao visokopoštovane figure i “nemački prijatelji od poverenja”

- Sada, neko (Grenel) odlazi uz pretnje kao da je predstavljao neprijateljsku silu – rekao je on.

Grenel će se verovatno opet sukobiti sa Berlinom ako se bude zalagao za razmenu teritorije između Srbije i Kosova, za šta Nemačka smatra da bi destabilizovalo Zapadni Balkan.

Njegov agresivni stil se ogleda i u njegovoj funkciji izaslanika SAD za pregovore Beograda i Prištine kada je retvitovao pretnju američkog senator da će SAD povući svoje trupe ako Kosovo ne bude ukinulo carine na srpsku robu.

Grenelove tvitove je često retvitovao Trampov sin Donald Mlađi, što je doprinelo utisku da je Grenel “miljenik Bele kuće” i neko koga bi trebalo drugi da se plaše.

Međutim, Grenel je samo jedan od brojnih Trampovih kontroverznih izaslanika, zbog kojih EU nikako nije bila srećna, kao ni njeni narodi.

Samo 39 odsto ljudi u Nemačkoj podržalo je, prema nedavnim anketama, američku politiku, a SAD nemaju naročito bolji rejting ni u Holandiji, Francuskoj i Švedskoj. Svega 13 odsto Nemaca ima poverenje u Trampa, pa se bolje od njega kotiraju i Si Đinping i Vladimir Putin.

Ali, Nemačkoj je potreban američki teškaš

Ipak, nisu svi presrećni zbog činjenice da Grenel napušta Berlin.

Kako piše "Dojče vele", neki se plaše zbog mogućnosti stvaranja diplomatskog zastoja.

Kada se pred odlaskom sa položaja nalazi diplomata koji tako nediplomatski nastupa kao Grenel, može se očekivati da će svi odahnuti ili čak osetiti olakšanje.

Ne, to je pogrešna reč, kaže Nils Šmid, stručnjak nemačkog SPD-a za spoljnu politiku.

- Meni je važno da Nemci i Amerikanci dobro sarađuju. Za to je potrebno da u Berlinu bude politički "teškaš" - kaže on.

Grenel je bio i ostao na kursu predsednika Donalda Trampa. Kao ambasador je istupao ponekad za zahtevima, ponekad sa pretnjama. Rado se oglašavao i na Tviteru. U porukama upućenim nemačkoj vladi i firmama tražio je da oni slede interese SAD i suprotstave se Iranu, Rusiji ili Kini.

No, upravo to će još i nedostajati nemačkim političarima, smatra Aleksandar Graf Lambsdorf, stručnjak za spoljnu politiku poslaničke grupe FDP.

On žali zbog Grenelovog odlaska i smatra da je u pitanju autentičan ambasador svog predsednika.

Razumevanje američke politike bi dakle moglo postati još teže, piše novinar ARD-a Markus Zambale. Još od februara, Grenel je više bio u Vašingtonu nego u Berlinu - privremeno kao koordinator rada tajnih službi.

Funkcija ambasadora SAD u Berlinu će biti upražnjena do izbora u SAD u novembru, pa verovatno i duže.

Tako je bilo i na početku Trampovog mandata, kada SAD 15 meseci nisu poslale ambasadora u Berlin.

- Grenelovo povlačenje "nije dobra vest" ako imamo u vidu tešku transatlantsku kriznu situaciju - smatra Volfgang Išinger, šef Minhenske konferencije o bezbednosti.

Kurir.rs/Blic

