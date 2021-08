DA NIJE TRAGIČNO BILO BI SMEŠNO: Evropska unija preti talibanima međunarodnom izolacijom! A načelo tog pokreta jeste IZOLACIJA!

Da nije tragično, bilo bi smešno, ovako bi ukratko mogao da glasi komentar na vest da je Evropska unija upozorila talibane koji se nalaze pred konačnom pobedom, ako se ne desi neko "Brandeburško čudo", da će se naći u izolaciji od strane međunarodne zajednice, ako vlast u toj napaćenoj državi, gde rat traje 40 godina preuzmu nasiljem.

Inače jedan od postulata ovog pokreta od osnivanja prvog Islamskog emirata Avganistana je bila izolacija i vraćanje u period kad je živeo porok Muhamed, ali i jedan od ideologa Talibana Abdul al Vahab, koji je živeo u 17. veku. Naravno uz određene modifikacije i balgodeti savremenog doba za privilegovane. Između ostalog tu se podrazumeva i izolacija. Valja dodati da su talibani imali diplomatske odnose sa ukupno nekoliko zemalja od koji su bili najvažniji Pakistan i UAE, ali ni sa jednom državom, a kamoli sa EU.

Koliko se priča od ljudi koji su proveli u Avganistanu u misijama ISAF talibani nisu bili baš oduševljeni Betovenovom 9. simfonijom "Oda radosti".

Elem, povodom toga što gradovi i varoši širom provincija Islamske Republike Avganistan padaju kao kule od karata. Brže nego 1975 kad su jednice Severnog Vijetnama krenule u juriš na Sajgon, oglasio se Žozep Borelj visoki predstavnik EU za spoljnu politiku.

"Ako se vlast preuzme silom i ponovo uspostavi Islamski emirat, talibani će se suočiti sa nepriznavanjem, izolacijom, nedostatkom međunarodne podrške i izgledom za nastavak sukoba i dugotrajnu nestabilnost u Avganistanu", rekao je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Žozep Borelj

"EU ima za cilj da nastavi svoje partnerstvo i podršku narodu Avganistana. Međutim, podrška će biti uslovljena mirnim i inkluzivnim rešenjem i poštovanjem osnovnih prava svih Avganistanaca, uključujući žene, mlade i manjine", rekao je Borel.

Neko bi rekao, da li je čovek svestan šta piše. Borelj se nada da će biti poštovana osnovna prava "Svih Avganistanaca, uključujući žene, mlade i manjine", a valja spomenuti da su upravo ove pomenute grupacije bile na stravičnom udaru Talibana. Dovoljno se nakratko vratiti u prošlost i setiti se mučenja, kamenovanja, obezglavljivanja kako žena i dece, tako i manjina. Jer upravo prema Hazarima na početku svog uspona Talibani su 1996 napravili stravične zločine. Inače Hazari su šiitska manjina, a talibani suniti. O likvidiranju iranskih diplomata da se i ne govori.

Borelj je insistirao na tome da je "kritično da se očuvaju značajni uspesi koje su žene i devojke ostvarile u poslednje dve decenije, uključujući i pristup obrazovanju", što je svakako besmisleno s obzirom na to kako talibani gledaju na prava žena koja su bila maksimalno uskraćena od prava na obrazovanje, školovanje do glasa i izražavanja. Neke su to na žalost platile svojim životom jer su želele slobodu. Doduše kad je pred kraj vladavine đavo došao po svoje počeli su da dozovoljavaju ženske bolnice i škole, a o univerzitetima, u Avganistanu to nije moglo ni da postoji. Naravno sve su to pusti snovi, s obzirom sa talibani planiraju da obnoce Islamski emirat Avganistan.

U saopštenju EU se takođe poziva na "trenutno zaustavljanje tekućeg nasilja" i apeluje na talibane da obnove mirovne pregovore sa vladom u Kabulu.

"EU osuđuje sve veća kršenja međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, posebno u područjima pod kontrolom talibana i u gradovima", navodi se u saopštenju.

Borelj je rekao da je blok 27 članica takođe ohrabrio vlasti u Kabulu "da reše političke razlike, povećaju zastupljenost svih zainteresovanih strana i stupe u kontakt sa talibanima iz ujedinjene perspektive".

Ova izjava usledila je nakon što su avganistanske trupe napustile većinu gradova i provinicija od Kandahra preko Herata, Mazar e Šarifa..

Saopštenje je došlo i u trenutku kad su SAD saopštile da će poslati 300 vojnika marinaca i pripadnika vojske, a kojima će se pridružiti i 600 britanskih vojnika da omoguće evakuaciju svih stranih misija, diplomata i preostalog vojnog osoblja i Avganistanaca koji su radili za SAD iz Avganistana jer je procenjeno da će Kabul u ruke talibana pasti za manje od mesec dana. Pre osam dana procena je bila da ove podsetimo 90 dana.

