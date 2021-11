ŠOKANTAN NASTUP BORISA DŽONSONA Psovao pred poslovnom elitom, pominjao Pepu Prase, parafrazirao Lenjina, imitirao automobil VIDEO

Britanski premijer Boris Džonson gostovao je na skupu Konfederacije britanske industrije (CBI), gde je poslovnim čelnicima severoistočne Engleske održao bizaran govor koji je užasnuo njegove stranačke kolege i zapanjio javnost.

U nepovezanom istupu bukvalno je skakao s teme na temu - spominjao je lik iz britanskog crtaća "Pepa Prase", sebe je poredio sa Mojsijem, a imitirao je i zvuk motora automobila dok ubrzava.

Najavljujući početak nove zelene industrijske revolucije, izjavio je da "vlada ne može sve da popravi, jer pravi pokretač rasta nije vlada, već privatni sektor", a zatim je krenuo da hvali energiju i originalnost iste na prilično neobičnom primeru.

- Dignite ruku ako ste bili u Pepa Prase svetu u Hempširu, vikno je premijer biznismenima pa se pohvalio da je on tamo sa suprugom i sinom proveo vikend, prenosi Gardijan.

- Juče sam otišao u Pepa Prase svet, što bi svi morali da urade...Ruke gore ako ste bili u Pepa Prase svetu! Svidelo mi se tamo. Svet Pepa Praseta je moje mesto. Ima vrlo sigurne ulice, disciplinu u školama, stavlja velik naglasak na nove sisteme masovnog prevoza... Odlično je tamo, čak i ako su pomalo stereotipni prema tati svinji, dodao je Džonson.

Premijerov govor kritikovala je Rejčel Rivs, laburistkinja i britanska ministarka finansija u senci.

Premijer se malo pogubio?

- Ovo samo pokazuje koliko neozbiljno Boris Džonson shvata svoj posao. Niko se nije smejao, jer njegova šala uopšte nije bila smešna, rekla je ona.

Ni Ričart Svart, izvršni direktor Berger grupe nije bio oduševljen premijerovim nastupom.

- Govor je bio katastrofalan, baš ispod nivoa za jednoga premijera. Treba nam ozbiljno državničko ponašanje koje će nas pametno usmeravati i voditi kroz kovid krizu, Bregzit, nedostatak radne snage i druge izazove s kojima se suočavamo, a ne ovo, rekao je on.

- Nisam očekivao da će govoriti o Pepi Prase. Čini mi se da se premijer prilično pogubio, ocenio je Nil Vitaker, direktor marketinga i komunikacija u nacionalnoj firmi za obuku Learning Curve Group.

Džonson je, prenosi Jutarnji list, tokom svog govora nekoliko puta rekao "dođavola" i zamolio publiku da mu "oprosti" zbog pauza koje su trajale i po pola minuta kako bi složio svoje beleške.

Potom je ispričao da ga je Pepa Prase naučila pravu lekciju o snazi britanske kreativnosti.

- Ko bi uopšte poverovao da je svinja, koja izgleda poput fena za kosu, ili možda Pikasovog fena za kosu, svinja koju je BBC odbio i koja se sad izvozi u 180 zemalja, s tematskim parkovima u Americi i Kini, ko bi rekao da taj posao, koji za ovu zemlju vredi najmanje 6 milijardi funti, i dalje raste?! Kad malo bolje razmislim, pa to je čista genijalnost, zar ne?, rekao je premijer.

Imitirao zvuk automobila

U bizarnom govoru prisetio se i svog prvog iskustva sa električnim automobilima, koje je svojevremeno testirao kao dopisnik za časopis GQ i pred okupljenima je imitirao i zvuk automobila koji ubrzava.

- Jedan takav auto izgledao mi je kao zec na točkovima, a drugi je bio prva Tesla koja se prodavala u Velikoj Britaniji. Zapravo su mi oba vozila izgledala kao nekorišćena oprema za teretanu na otvorenom, našalio se Džonson a potom najavio da će širom zemlje povećati broj mesta za punjenje električnih vozila.

U jednom trenutku se čak uporedio sa Mojsijem, ističući kako je upravo on osmislio "plan od 10 tačaka" za pomoć firmama u borbi protiv klimatskih promena.

- Tih novih deset zapovesti koje sam osmislio pre tačno godinu dana kada sam se vratio sa Sinaja prave su smernice za razvoj industrije, rekao je on.

Laburisti su njegovo izlaganje nazvali "nacionalnom sramotom", ali Džonsona to nije dotaklo. Kada su ga novinari nakon njegovog sumanutog nastupa pitali da li je dobro rekao je: "Mislim da su ljudi shvatili što sam hteo da kažem. Mislim da je dobro prošlo".

Ovo ne funkcioniše

Uprkos optimizmu premijera, njegov govor izazvao je ozbiljnu zabrinutost u Dauning stritu, rekao je neimenovani izvor Telegrafu.

- Ovo jednostavno ne funkcioniše. Kabinet mora da se probudi i zahteva hitne promene ili će ovo postati još gore, rekao je neimenovani izvor.

Donedavni član kabineta za Gardijan je rekao da se "stvari samo talože, i to stvari koje se tiču njegove kompetencije" dodajući da je sve, kada je reč o Džonsonovom vođstvu, dovedeno u pitanje posle "dve prilično užasne sedmice".

Gardijanov sagovornik za sada ne veruje da će neko odmah pokušati da svrgne Džonsona sa čela konzervativaca i vlade, jer su laburisti i konzervativci izjednačenog rejtinga u većini anketa.

Ipak, upozorava da bi Džonson mogao da bude u ozbiljnom problemu ako Konzervativnoj stranci padne rejting.

Dvojica uticajnih konzervativnih parlamentaraca su za Gardijan ocenili premijerov ispad kao "haos" i ocenili da neko mora da uzme uzde u ruke, jer Džonson gubi poverenje stranke.

Ser Ed Dejvi, čelnik opozicionih liberalnih demokrata, rekao je da je ovo obraćanje "savršena metafora za Džonsonovu haotičnu, nekompetentnu vladu".

Majka Priroda, Lenjin i pič***e

Džonson je u jednom trenutku svog govora rekao i da Majka Priroda ne voli da radi od kuće, pa je procenio da će se veliki broj radnika vratiti u kancelarije uprkos pandemiji.

- Znam da postoje ljudi koji misle da je pandemija promenila radne navike i da će svi raditi samo utorkom, sredom i četvrtkom, a akronim neću ponavljati... , rekao je on aludirajući na britanski akronim 'twat', odnosno "pič***e".

- Ne želim da zvučim kao neki fanatik, ali imam svoje sumnje i to ne samo one da mladi ljudi treba da idu u kancelarije kako bi učili, nadmetali se... Postoje i zdravi evolucioni razlozi zašto Majka Priroda ne voli da radi od kuće.Tako da predviđam da će se ljudi vratiti u kancelarije, na puteve i u vozove, dodao je on.

Džonson je nastavio da ljudi žele brzi internet i da se njegova rasprostranjenost povećala od kada je on premijer sa 7 na 65 posto.

Britanski premijer je tokom govora parafrazirao i Lenjina, rekavši kako je elektrifikacija ključna za novu, "zelenu" industrijsku revoluciju.

