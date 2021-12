PRVI KONKRETNI PODACI O OMIKRONU: Vakcine dobro štite od blagih simptoma, teže do sada niko nije prijavio

Treća doza vakcine protiv kovida-19 nudi do 75 posto zaštite od blage infekcije varijantom omikron, pokazali su novi podaci vlade Velike Britanije.

Nivo zaštite je tako oko 20 posto niži od one koju pruža treća doza vakcine protiv delta varijante, prenosi Telegraf.

Stručnjaci Agencije za zdravstvenu bezbednost Ujedinjene Kraljevine (UKHSA) analizirali su efikasnost vakcina, proučavajući više od 500 ljudi zaraženih omikronom.

Utvrđeno je da je nakon dve doze efikasnost protiv omikrona pala na oko 40 posto u slučaju Fajzerove vakcine, ali nije bilo dovoljno dokaza da bi se utvrdila procena za AstraZeneku.

Međutim, ustanovljeno je da se dodatnom dozom vakcine zaštita osobe od blage simptomatske bolesti povećava na oko 75 posto za Fajzer i 70 posto za AstraZeneku.

Eksperti veruju da dodatne doze nude jaču zaštitu od teških oblika oboljenja, hospitalizacije i smrti, ali tih podataka još uvek nema i biće dostupni tek kada se osobe koje budu zaražene stvarno i razbole.

U bolnicama nema pacijenata s omikronom

Trenutno u Velikoj Britaniji u bolnice nije primljen niko ko je zaražen omikronom, a kao i u ostatku sveta, nije zabeležen nijedan smrtni slučaj.

"Ovi podaci potvrđuju mnogo veću prenosivost omikrona, ali... ne mislim da to znači da bismo trebali ići u strogi lokdaun", kaže Pol Hanter, profesor medicine na Univerzitetu Istočna Anglija.

"Ako je širenje omikrona neizbežno, najvažnije stvari koje možemo da učinimo je da osiguramo kontinuirano uvođenje treće doze i ciljanu brzu distribuciju antivirusnih lekova ranjivim osobama rano nakon dijagnoze", rekao je on.

Meri Remzi, šefica programa imunizacije u UKHSA, kaže da bi ove rane procene trebalo tretirati s oprezom.

"Ali one pokazuju da nekoliko meseci nakon druge doze cepiva postoji veći rizik od zaraze omikron varijantom u poređenju sa deltom. Podaci sugerišu da se ovaj rizik značajno smanjuje nakon dopunske doze vakcine, stoga pozivam sve da uzmu dodatnu dozu ako ispunjavaju uslove za to. Očekujemo da će vakcine pokazati veću zaštitu od ozbiljnih komplikacija kovida-19, pa ako još niste primili prve dve doze, molimo rezervišite termin odmah. Rad od kuće gde je to moguće, stalno nošenje maski u prepunim ili zatvorenim prostorima, redono pranje ruku, kao i izolacija i testiranje ako se ne osećate dobro, takođe su od vitalnog značaja za smanjenje utjecicaja kovida-19 ove zime", rekla je ona.

Naučnici širom sveta traže dokaze koji pokazuju koliko je omikron sposoban u izbegavanju imuniteta, da li je zarazniji od prethodnih varijanti i koliko je smrtonosan. Neke manje studije su pokazale da je antitela daleko manje pod uticajem delta soja, trenutano dominantne varijante.

U međuvremenu, južnoafrički naučnici objavili su da još nema znakova da varijanta koronavirusa omikron izaziva težu bolest.

Bolnički podaci iz Južne Afrike pokazuju da broj primljenih osoba sa simptomima kovida-19 sada naglo raste u više od polovine od devet pokrajina u zemlji, ali broj smrtnih slučajeva ne raste tako dramatično. Pokazatelji kao što je prosečna dužina boravka u bolnici ohrabrujući su, prenose svetske agencije.

Iako naučnici kažu da je potrebno više vremena da se dođe do konačnog zaključka, ministar zdravlja Džo Pala rekao je da su znakovi koji govore o težini bolesti dobri.

"Iako broj hospitalizacija raste, preliminarni podaci sugerišu da je to isključivo zbog većeg broja zaraženih, a ne zbog težine oboljenja od varijante omikrona", rekao je on.

U poslednjih nekoliko dana, u epidemiju u celoj zemlji sada povezanoj sa varijantom omikron zaraženo je oko 20.000 ljudi dnevno, s 19.018 novih slučajeva kovida u četvrtak, pokazali su podaci Nacionalnog instituta za zarazne bolesti. Ono što ohrabruje da je prijavljeno "samo" 20 novih smrtnih slučajeva.

Južna Afrika je u potpunosti vakcinisala tek oko 38% odraslih, više nego u mnogim drugim afričkim zemljama, ali znatno manje od vladinog cilja na kraju godine.

Kurir.rs/Agencije