DA LI JE CIA ŠPIJUNIRALA DŽEJMSA BRAUNA? Američki obaveštajci i dalje odbijaju da komentarišu glasine da su pratili kuma soula

"Kum soula" koji je preminuo 2006. godine, tvrdio je da je bio meta špijunske kampanje pošto je intervenisao posle ubistva borca za građanska prava Martina Lutera Kinga 1968. godine.

U javnosti su se sada pojavili sudski spisi koji otkrivaju da je CIA navela da neće diskutovati o bilo kakvim vezama sa Braunom jer bi to "izazvalo ozbiljnu štetu američkoj nacionalnoj bezbednosti". CNN je podneo tužbu protiv CIA zbog kršenja zakona o slobodnom informisanju i presuda se očekuje dogodine. CIA, kao agencija za špijuniranje u inostranstvu, ne sme da špijunira američke državljane na tlu SAD.

Pevač je bio prvi koji je izneo optužbe za špijunažu, malo pred smrt od srčanog udara kada je imao 76 godina. Braun je tvrdio da je bio meta zbog svojih veza sa Martinom Luterom Kingom.

Pevač, koji je još tada bio jedan od najistaknutijih afroameričkih zabavljača, pojavio se na televiziji i pozvao afroameričke zajednice da "iskuliraju". Braun je, takođe, bio taj koji je sprečio izbijanje nereda u nekim američkim gradovima i to tako što je održao koncert u Bostonu noč posle ubistva MLK-a, koji je emitovan na brojnim TV stanicama,

U svojim memoarima Braun je rekao da su ga policija, FBI, CIA i drugi uzeli na zub jer je pokazao "crnu moć". "Mislili su nešto u fazonu, ako je uspeo da spreči nemire... isto tako lako može i da ih pokrene".

"Od tog trenutka su počeli da me prate i nadziru... Osećao sam kako me prate, špijuniraju, progone", naveo je on.

Koautor memoara "I Feel Good: A Memoir of a Life of Soul" Mark Eliot rekao je CNN da ne veruje da su te optužbe tačne.

Braun je pritom tvrdio da su mogli da ga "vide kroz TV" uz pomoć nekog "specijalnog obrnutog rendgena ili već nečega".

CNN je u martu podneo tužbu i očekuje se da će dogodine sud doneti presudu. U odgovoru na tužbu, CIA je saopštila da nisu mogli da pronađu nijedan javni dokument koji se tiče Džejmsa Brauna.

Agencija, međutim, nije htela ni da potvrdi ni da demantuje da ima bilo kakva poverljiva dokumenta o muzičaru.

U saopštenju CIA se navodi da bi potvrđivanje da je neka osoba sarađivala sa agencijom moglo da dovede do osvetničkih akcija protiv te osobe ili njihove porodice i prijatelja.

Tokom višedecenijske karijere Braun se našao na meti FBI i poreskih inspektora. U pismu Ričardu Niksonu, Braun se 1972. požalio da ga maltretiraju istražitelji iz administracije američkog predsednika.

Kurir.rs