NOVA GLAVOBOLJA ZA AMERIČKU VOJSKU Kina: Naš satelit KRISTALNO JASNO može da snimi američke gradove i oružje!

Vest kako je mali kineski komercijalni satelit pod imenom “Bejing-3” (Peking) inače nastavak familije komercijalnih satelita Bejing-1 I 2 koji su lansirani od 2005. godine zaintrigirali su svetsku, a posebnu američku javnost, kada je objavljeno da on može u roku od svega nekoliko sekundi da snimi američke gradove u visokoj rezoluciji, tako da se jasno prepoznaju vozila, objekti.

Naime, satelit Bejing-3 simio je fotografije visoke rezolucije, a na kojima su mogla da se identifikuju pojedinačna vozila iznad zaliva San Francisko u roku od svega nekoliko sekudni, izjavili su kineski naučnici, a površina obuhvaćena snimanjem iznosila je 1.470 kvadratnih milja za samo 42 sekunde.

Prednost ovog satelita je kako kažu kineski naučnici velika brzina rotacije, bez ugoržavanja kvaliteta slike.

Pa u čemu je onda suština, neko bi pitao. Pa u tome što Kina može da skenira velike površine, posebno SAD gde se nalaze i vojni objekti i to u jednom potezu i sve u visokoj rezoluciji do granica jasnog raspoznavanja, što posebno nervira neke u Pentagonu.

Inače, kako zapadni mediji navode satelit je težak samo jednu tonu i velikom brzinom može da pravi slike visoke rezolucije američkih gradova, koje su toliko detaljne da se mogu identifikovati pojedinačna vozila, vojna, kao i oružje koje nose. To su saopštili i kineski naučnici koji su uključeni u ovaj projekat komericijalnog izviđačkog satelita Bejing-3.

Ono što je interesantno je da je satelit Bejing-3 lansiran 11. juna uz pomoć raketnog nosača Dugi marš -2. Posle uaska u orbitu satelit je korišten za dubinsko skeniranje. Inače izabran je San Francisko grad, koji u SAD ima veliku I brojnu kinesku populaciju odmah iza Njujorka.

O tome kako je zaliv San Franciska snimljen za samo 42 sekudne izvestio je The South China Morning Post, citirajući rezultate objavljene ovog meseca u kineskom časopisu "Spacecraft Engineering".

Ono što je saopšteno za ovaj satelit jeste da prednost u odnosu a ruske i američke satellite što se može nagnuti i skrenuti do 10 stepeni u sekundi, a da pri tome ne ugrozi kvalitet slike dok kruži oko zemlje, izjavio je Jang Fong naučnik i jedan od vođa projekta komercijalnog satelita u čijoj izradi je učestvovala Kineska akademija za svemirsku tehnologiju.

Ono što je interesantno u celoj priči jeste, da kamere koje koriste sateliti moraju da budu u mirovanju dok snimaju slike visoke rezolucije i tako mogu da posmatraju samo ravne površine dok kruže iznad osmatranog područja. Zbog toga nekim satelitima je potrebno više puta da prelate određenu oblast da bi skenirali čitavu zonu, ili da se koriste u kombinaciji sa drugim satelitima.

Snimanje slika visoke rezolucije iz svemira je veoma izazovan zadatak jer uređaji za kontrolu položaja mogu da izazovu vibracije koje zamagljuju fotografije. Zbog ovog tehničkog ograničenja, većina satelita za posmatranje Zemlje mora biti stabilna prilikom snimanja slika.

Prema Jangu, Bejing-3 je najspretniji satelit i mogao bi biti jedan od najmoćnijih satelita za posmatranje Zemlje ikada stvorenih, uprkos svojoj maloj veličini i niskoj ceni. Neprevaziđena okretnost Beijing-3 omogućava mu da izvrši neke zadatke posmatranja za koje se ranije smatralo da su tehnički nemogući, kao što je snimanje 6.300 kilometara duge reke Jangce između Tibetanske visoravni i Istočnog kineskog mora u samo jednom preletu od severa do juga izjavili su Jang i kolege.

Prednost satelita Bejing-3 je u tome što mu je kako tvrde kineski naučnici potreban samo jedan položaj da posmatra čitavu oblast, kao što je slučaj reke Jangce koja je dugačka 3.915 milja i spada jednu od najdužih reka u Aziji koja vijuga od zapadne tibetanske visoravni do istične Kine, saopštila je kineska CCTV.

Čak i dok se satelit rotirao i naginjao rekordnom brzinom, kineski tim je tvrdio da je koristio novu tehnologiju za smanjenje vibracija.

E sad onog što se navodi kao sposobnost ovog satelita jeste što Bejing-3 koji ima u sebe ugrađenu veštčku inteligenciju može da posmatra do 500 oblasti širom sveta sa opcijom do 100 poseta dnevno. Obim skeniranja Bejing-3 je 77 odsto širi od američkog Vorld Viev-4, dok je težak upola manji.

Iako je sve uspešno, postoji i ono ALI, a to je da kvalitet snimaka nije toliko dovoljno oštar, iako omogućava prepoznavanje, kao što je Američki satelit Vorldviev-4 koji je napravio Lokid Martin i koji bi mogao da snima slike u rezoluciji od 21 inča.

Bejing-3 može da snima rezoluciji slike od 20 inča po pikselu, ali njegova prednost o odnosu na američki Vorld Viev-4 je vreme odziva koje je dva do tri puta brže nego kod američkog rivala koji je povuče 2019. Godine, nešto manje od tri godine posle lansiranja koje je bilo 2016. Godine zbog kvara u sistemu stabilizacije.

Izveštaj o Bejingu -3 dolazi kada SAD izražava sve veću zabrinutost u SAD da kineska svemirska tehnologija raste vrtoglavo. O tome je govorio general Dejvid Tompson, zamenik šefa svemirskih operacija u američkim svemirskim snagama, koji je rekao još početkom decembra 2021. da bi Kina mogla da pretekne SAD u svemirskim kapacitetima do 2030. godine.

„Činjenica je da u suštini u proseku grade, postavljaju i ažuriraju svoje svemirske kapacitete duplo većom brzinom od nas znači da će vrlo brzo, ako ne počnemo da ubrzavamo svoj razvoj i mogućnosti isporuke, oni nas premašiti, “ rekao je Tompson,a preneo je CNN.

Kineski prodori u svemir izazvali su među strateškim krugovima uznemirenje tokom diskusijama o mogućem oživljavanju hladnoratovskog takmičenja između SAD i nekadašnjeg Sovjetskog Saveza.

Kina je ponovo dospela na naslovne strane sa potezom koji prevazilazi samo slanje misija na Mesec ili Mars.

Kako je preneo The Times of India Kina je lansirala veliki broj satelita za osmatranje Zemlje u različite svrhe, a posljenje je bilo 26. decembra 2021. Kada je lansiran satelit sa kamerom koja može da snimi fotografije u rezoluciji od pet metara, tvrdi CNSA Kineska nacionalna svemirska administracija.

Ovaj satelit je poznat i kao "Zijuan-1 02E" ili "petometarski optički satelit 02", lansiran je iz Taijuan centra za lansiranje satelita u provinciji Šansi, Kina, raketom Long March-4C (Dugi Marš)

U članku objavljenom ovog meseca u domaćem recenziranom časopisu "Spacecraft Engineering", vođa projekta Bežing-3, Jang Fang i njegove kolege napisale su: „Kina je relativno kasno počela sa agilnom satelitskom tehnologijom, ali je postigla veliki broj napretka za kratko vreme. Naša tehnologija je napredovala do svetske vodeće pozicije.

Neke prednosti

Satelit Bejing -3 razvijen je na platformi CAST3000E, koja otvora put novoj generaciji kineskih satelita za posmatranje koji su bili male veličine, ali moćni. Solarni paneli na novoj platformi imali su posebnu konstrukciju da se ne ljuljaju dok se satelit okreće brzo i oštro. Da bi se satelit zaštitio od fizičkog oštećenja uzrokovanog brzim kretanjem, razvijene su kritične komponente kao što su teleskopi i antene primenom inovativnih tehnologija uz učešće veštačke inteligencije.

Kineska rastuća svemirska ambicija

Bejing - 3 nije prvi satelit koji bi mogao da izazove zabrinutost svog najvećeg neprijatelja, Sjedinjenih Država. U novembru ove godine Kina je lansirala svoj thid Gaofen-11 izviđački satelit čime je ukupan broj poverljivih satelita sa optičkom rezolucijom za koji se tvrdi da su konkurenti najboljim američkim špijunskim satelitima na tri. Ranije je lansirao satelit za snimanje Gaofen-7 u novembru 2019. koji može da snima trodimenzionalne slike visoke rezolucije. Satelit je dovoljno osetljiv na visinu da detektuje jednu jedinku sa udaljenosti od 500 kilometara. U septembru ove godine, Kina je lansirala hiperspektralni satelit za posmatranje Zemlje Gaofen 5 (02) koji je mogao da prati stotine uskih svetlosnih kanala, u rasponu od ultraljubičastih do dugotalasnih infracrvenih, omogućavajući joj da pruži fotografije koje pokazuju hemijsko-fizički sastav objekata u slika.

Kineska vlada je 2010. godine odobrila implementaciju CHEOS-a kako bi se povećale ukupne mogućnosti kineskog sistema za posmatranje Zemlje. Serije satelita Fengjun, Haijang i Zijuan, kao i sazvežđe, stvorila je Kina (sastavljena od malih satelita). Veruje se da bi moglo koristiti u projektu regionalnog razvoja kineskog predsednika Si Đinpinga, Inicijativa Pojas i put (BRI). Sjedinjene Države pažljivo prate kineski svemirski program dok se trka između dva rivala nastavlja. Dok mnogi kineski sateliti za posmatranje Zemlje služe u civilne svrhe, postoje i drugi u svrhe izviđanja i nadzora. Bejing-3 bi mogao da podstakne SAD da razviju sličan satelit ako se potvrde tvrdnje kineskih naučnika.

O Bejing-3

Bejing 3 je okretan optički satelit sa daljinskim otkrivanjem koji je razvio Aerospace Dongfanghong Satellite Co., Ltd. iz Grupe Pete akademije za vazduhoplovnu nauku i tehnologiju za 21AT (Tventi First Centuri Aerospace Technologi Compani Ltd). Koristeći novu generaciju okretne satelitske tehnologije, satelit može brzo da dobije visokokvalitetne fotografije, visoke rezolucije i precizne slike tla. Izgrađen je na okretnoj satelitskoj platformi visokih performansi CAST3000E, koristeći ultra-visoku agilnost, ultra-visoku stabilnost, ultra-visoku preciznu tehnologiju, autonomno planiranje misije, obradu slika u orbiti i druge tehnologije za realizaciju inteligentnih sistema i autonomnog kontinuiranog slikanje. Kada se satelit uspešno lansira, može da obezbedi veliki broj satelitskih podataka i informacionih proizvoda visoke rezolucije za globalno tržište, kao i podršku za prostorne informacije za upravljanje zemljištem i resursima, proučavanje resursa, poljoprivredu, praćenje ekološke sredine i urbano planiranje.