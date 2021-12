Vang Ji pozdravlja diplomatski rad Kine u 2021. godini, kaže da su napisana nova poglavlja

Vang je dao svoje primedbe tokom intervjua za CGTN na kraju godine. Kineski ministar spoljnih poslova je izneo svoje viđenje međunarodne situacije i diplomatskog rada Kine u 2021. godini, prenosi Kineski radio Internacional. I za svet i za Kinu, odlazeća 2021. godina ostaviće trag u istoriji čovečanstva, primetio je on. Diplomatija šefova države igra vodeću ulogu Osvrćući se na diplomatski rad Kine 2021. godine, Vang je istakao da diplomatija šefa države igra vodeću ulogu. On je podsetio da je kineski predsednik Si Đinping razgovarao sa stranim liderima i šefovima međunarodnih organizacija 79 puta i prisustvovao na 40 velikih spoljnopolitičkih događaja u 2021. putem video veze. Vang je takođe rekao da je diplomatski rad Kine u borbi protiv pandemije KOVID-19 2021. pokazao osećaj odgovornosti zemlje prema međunarodnoj zajednici, dodajući da je Kina uvek bila u „prvom redu“ u globalnoj saradnji protiv pandemije i učinila je svoje vakcine protiv KOVID-19 globalnim javnim dobrom. Kina je bila među prvim zemljama koje su takođe obećale podršku za odricanje od prava intelektualne svojine na vakcine i da će ih proizvoditi u saradnji sa zemljama u razvoju, rekao je Vang. Što se tiče ljudskih prava, Vang je istakao da neke zemlje, predvođene SAD, koriste ljudska prava kao oruđe za mešanje u unutrašnje stvari drugih zemalja, bez obzira na sopstvene probleme u oblasti ljudskih prava. Ove godine, na Savetu UN za ljudska prava i Generalnoj skupštini UN, antikineski predlozi su osujećeni četiri puta zaredom, stvarajući zamah koji je privukao skoro 100 zemalja da podrže legitimnu poziciju Kine i da se suprotstave mešanju u unutrašnje stvari Kine kroz ljudska prava, dodao je on. „Niko nije u poziciji da drugima drži predavanja o demokratiji“ Ističući da je demokratija zajednička vrednost koju deli čitavo čovečanstvo, Vang je rekao da niko nije u poziciji da drugima drži lekcije o demokratiji. On je primetio da su neke snage pokušale da nametnu sopstvenu volju i standarde drugima i da koriste izgovore kao što su vladavina, ljudska prava i demokratija da ocrne druge zemlje. Kineski ministar spoljnih poslova je govorio protiv zemalja koje pokušavaju da se udruže, formiraju klike i slede hladnoratovski mentalitet i pozvao je na podržavanje istinskog multilateralizma. Postoji samo jedan sistem, odnosno međunarodni sistem u čijem je centru UN, i samo jedan skup pravila – osnovne norme međunarodnih odnosa zasnovanih na Povelji UN, rekao je Vang. Kina i Rusija "stoje rame uz rame" I Kina i Rusija su glavne zemlje sa globalnim uticajem, rekao je Vang. Za dve zemlje je od globalnog značaja jačanje strateške koordinacije i praktične saradnje, dodao je on, pozdravljajući njihovu "nezamenljivu ulogu" u svetu. Dve strane su ove godine proslavile 20. godišnjicu potpisivanja Kinesko-ruskog sporazuma o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji, a predsednik Si i ruski predsednik Vladimir Putin najavili su odluku o produženju pakta, napomenuo je Vang. Dvojica lidera će se ponovo sastati za nešto više od mesec dana kada će Putin prisustvovati Zimskim olimpijskim igrama 2022. u Pekingu, rekao je on. Odnosi Kine i Rusije su sve zreliji, stabilniji, otporniji i dinamičniji pod vođstvom šefova dve države, rekao je diplomata.

Kurir.rs/Kineski radio Internacional