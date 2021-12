SIMONOVIĆ: Organizacija ''Zelenih ZOI'' u Pekingu velika nada za čovečanstvo

On je konstatovao da Crna Gora nije velika sila u zimskim sportovima, ali da sa radošću očekuje predstojeće igre, prenosi Kineski radio Internacional. Govoreći o cilju Pekinga da organizuje „jednostavne, bezbedne i divne Zimske olimpijske igre“, Simonović je izrazio uverenje da će manifestacija u Pekingu sigurno biti organizovana na najbolji mogući način. -Peking je pokazao i tih naših prvih letnjih igara 2008. godine da može biti sjajan domaćin i sigurno će sve učiniti da ovog puta protekne sve u najboljem mogućem redu. To neće biti ni malo jednostavno, rekao je Simonović. On veruje da će Kina ispuniti i obećanje o organizaciji zelenih ZOI u Pekingu. -Siguran sam da Kina to jeste u stanju da uradi, znam šta su uradili 2008. godine i tada su svi bili iznenađeni i oduševljeni svim onim što su učinili, a ono što me posebno raduje jeste ta mogućnost korišćenja objekata koji su bili u funkciji 2008. godine i danas su u funkciji, ali i ti obnovljivi izvori, alternativni izvori energije, zeleni izvori energije koji će biti korišćeni je svakako i veliki podsticaj, velika šansa i velika nada za čovečanstvo, rekao je Simonović. Komentarišući vest da je Bajdenova administracija najavila „diplomatski bojkot“ ZOI-a u kineskoj prestonici, Simonović je rekao da ponekad političke odluke velikih sila utiču na prisustvo pojedinih delegacija na OI, što svakako predstavlja veliku štetu za ovaj slavni događaj. -Mislim da sport treba odvojiti od politike, on je u suštini i jeste deklarativno odvojen, ali evo kao što vidite može se desiti i dešavalo se u prošlosti, dakle da ipak te velike političke odluke velikih i moćnih utiču na prisustvo ili neprisustvo pojedinih reprezentacija na OI, što bi bila velika šteta…Nadam se da će ovoga puta sport, kao i što jeste mnogo puta, pobediti politiku, podvukao je Simonović.

Kurir.rs/Kineski radio Internacional