PAKISTANSKI J-10 PROTIV INDIJSKOG RAFALA: Šta se krije u pozadini kupovine kineskih borbenih aviona?! Dve sile se naoružavaju

Dok se Evropa bavi omikorn sojem, pandemijom, novim zaključavanjem, kao i gasnom krizom i odnosom Rusije i NATO i SAD, na drugoj strani na indijskom subkontinentu se i dalje priča o naoružavanju. Dok indija kupoje nove borbene avione tipa Rafal i ruski protivraketni sistem S-400, rival Nju Delhija Pakistan, se okreće svom tradicionalnom savezniku Kini i nabavci novog borbenog aviona J-10 C

Kontinuirane tenzije između dve susedne zemlje koje poseduju atomsko naoružanje, naterale su kako piše TRT World Pakistan da se odluči za kupovinu kineskih borbenih aviona J-10C.

Kao navodi za ovaj turski portal Muhamed Athar Javed, analitičar odbrane i generalni direktor Pakistan House-a potvrdio je da su mu njegovi izvori u pakistanskoj vladi nezvanično potvrdili da je ta zemlja već nabavila kineske J-10C.

Iako nema zvanične potvrde iz Islamabada, Ejaz Hajder, pakistanski vojni analitičar, takođe kaže da je „kupovina obavljena i da će prva serija letelica pojaviti na nebu 23. marta, što je Dan Republike Pakistana“.

Kako navodi ovaj sajt primarna pretnja Pakistanu dolazi iz Indije, što dovodi do ratova i sukoba, poslednja eskalacija dogodila se u februaru 2019. kada se dogodio vazdušni okršaj dva vazduhoplovstva.

„Indija koristi francuski Rafale, a sposobnost je pojačana ruskim sistemom S-400 A2-AD. Kao rezultat toga, ta pretnja se mora rešavati ne samo u odnosu na namere, već i na sposobnosti. Pakistan ne može priuštiti da dozvoli velike asimetrije u odnosu na svog protivnika“, kaže Hajder za TRT Vorld, objašnjavajući zašto Pakistan kupuje borbene avione.

U julu je indijsko ministarstvo odbrane objavilo kupovinu 36 borbenih aviona Rafale od Francuske. Zanimljivo je da će Pakistan takođe nabaviti 36 ratnih aviona od Kine, što sugeriše da je to direktna odmazda na potez Nju Delhija

Dok Pakistanci ne mogu da stvore direktnu simetriju sa Indijcima s obzirom na veličinu vojske Nju Delhija, Islamabad želi da kupovinom kineskih aviona osigura da može da se takmiči u skoro jednakim uslovima, kaže Džaved.

„Pakistansko vazduhoplovstvo je jedno od najboljih vazduhoplovnih snaga na svetu“, kaže on.

Hajder se slaže sa tom ocenom.

„PAF je profesionalna avijacija koja je, uprkos ograničenim resursima, briljantno postupila protiv indijskih vazduhoplovnih snaga. Februarski sukob je to još jednom dokazao. Međutim, čak i vrhunski ljudski resursi i obuka zahtevaju najsavremenije platforme“, kaže on.

foto: Printscreen Youtube Arirang News

Zašto kineski avioni?

Kina je blizak saveznik Pakistana zbog različitih tačaka sukoba između Pekinga i Nju Delhija širom južne Azije, dok se dve velike azijske sile takmiče jedna s drugom da obezbede svoje političke i ekonomske interese u strateški vitalnom regionu.

Ova jednačina znači da Pakistan i Kina dele dosta zajedničkog po brojnim pitanjima, razvijajući strateške veze i povećavajući vojnu saradnju. Ali postoje i drugi razlozi za kupovinu kineskih aviona od Pakistana.

„Pakistanskim vazdušnim snagama je potreban višenamenski lovac 4,5 generacije. Evropski lovci su veoma skupi i SAD nisu opcija zbog obustave bezbednosne pomoći Islamabadu, uprkos tome što je Pakistan nominalno ne-nato saveznik“, kaže Hajder.

foto: NICOLAS NICOLAS MESSYASZ / Sipa Press / Profimedia

„Pakistan se suočava sa izuzetnim sankcijama SAD uprkos kupovini F-16“, kaže Džaved. Kao rezultat toga, poput Turske, Pakistan je krenuo u stvaranje domaćih rešenja za razvoj svog aviona suočen sa protivljenjem SAD, kaže on.

Čak je i upravljanje F-16 problematično za Pakistan jer Vašington postavlja restriktivne uslove za njihovu upotrebu, kaže Džaved. Postoje i problemi u vezi sa procesom njegove popravke, dodaje on. Kina obično ne postavlja uslove za oružje koje prodaje drugim zemljama.

Džaved kaže da je sve veće partnerstvo između Kine i Pakistana navelo neke da te dve zemlje nazovu „čeličnom braćom“.

Dok je Vašington bio ljut zbog turske kupovine ruskih S-400, SAD nisu pokazale svoj gnev protiv Indije nakon što je ta zemlja kupila iste sisteme protivvazdušne odbrane od Moskve.

„Za Pakistan, model J-10C je važan“, kaže Džaved, misleći na tehnološki napredne karakteristike aviona.

Ali to ne znači da Pakistan napušta zapadnu alijansu, dodaje on, rekavši da je to pravo Pakistana da se brani.

Džaved takođe napominje da pakistanska kupovina kineskih aviona ne znači da želi rat sa Indijom. „Želimo da budemo prijatelji sa Indijom“, kaže on, misleći na duge napore Pakistana da stvori „sistem komunikacije“ sa Nju Delhijem.

Kurir.rs/TRT World