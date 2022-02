MISIJA OBAVLJENA, SVE DIPLOMATE EVAKUISANE Kako je osoblje američke ambasade otišlo iz Ukrajine! Sve počelo sletanje dva OSPRIJA!

"Misija je obavljena, sve diplomate su evakuisane", ovako su rano jutros pripadnici 7. eskadrile za specijalne operacije američkog ratnog vazduhoplovstva USAF izvestili operativni centar da je okončana operacija izvlačenja američkih diplomata iz Lvova posle vesti da je ruska vojska svoje jedinice počela da razmešta širom Donbasa.

U ponedeljak kasno uvele prostrujila je vest da dva transportna aviona MC-130 J Combat lete iznad jugozapada Poljske i snabdevaju gorivom helikoptere. Iako se prvo verovalo da su u pitanju helikopteri HH-60 ispostavilo se da su zbog velikob broja ljudi angažovani konvertoplani sa titlrotorima.

Mission accomplished, two CV-22B Osprey tilt-rotor aircraft of the #USAF 's 7th Special Operations Squadron supported by two MC-130Js evacuated the last #US Diplomats & citizens from #Lviv Oblast of #Ukraine . pic.twitter.com/pdKfilYLFm

U utorak rano ujutro oko jedan sat nad Lvovom pojavila su se dva konvertoplana CV-22B Ospri, koji su se spustili blizu mesta gde su američke diplomate i vojni savetnici evakuisani.

#BREAKING: Two CV-22B Osprey tiltrotor aircraft of #USAF's 7th Special Operations Squadron supported by two MC-130J Special Operations aircraft will fly to #Ukraine to evacuate a number of #US Diplomats & personnel of the #Kiev's station who are currently in #Lviv. pic.twitter.com/wjtZIP1ZPL