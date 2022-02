PO DRUGI PUT ZA MANJE OD GODINU DANA: Posle Kabula Amerikanci ponovo evakuišu ambasadu! Tad zbog talibana, a sad zbog Rusa

Vest da je američka administracija odlučila da kompletnu ambasadu evakuiše iz Ukrajine se pokazala tačnom i ne glasinom, kako se pretpostavljalo..

Naime večeras se pojavila informacija da na nebu iznad jugositoka poljske kruže dva transportna aviona C-130J Combat II koji imaju ulogu avio -tankera i snabdevaju gorivom helikoptere HH-60 Blek Hok koji lete do Lvovoa na zapadu Ukrajine odakle evakuišu administraciju i vojne savetnike u Poljsku.

#BREAKING: Black Hawk helicopters which are probably HH-60Ms & UH-60Ms of #US Army as well as the HH-60Gs of #USAF are flying from #Poland to #Lviv Oblast of #Ukraine back & Forth. They are probably evacuating #US Diplomats, citizens & military advisors from Ukraine. pic.twitter.com/l0EDdEobxf