EVROPA VIŠE NEĆE BITI ISTA! Počasni ambasador koji je predvideo dešavanja u UKRAJINI ponovo se oglasio: RAT JE DOBRO ISPLANIRAN!

Minsitri spoljnih poslova Rusije i Ukrajine Sergej Lavrov i Dmitro Kuleba sastali su se danas u Antaliji ali nije postignut dogovor o prekidu vatre.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su Draško Aćimović, nekadašnji počasni ambasador Ukrajine u Austriji i Dimitrije Milić, programski direktor organizacije "Novi treći put".

Podsetimo, Kada je Draško Aćimović, nekadašnji počasni ambasador Ukrajine u Austriji neposredno pre invazije Rusije na Ukrajinu izneo svoja razmišljanja na Kurir televiziji ona su okazala tačnim. Takođe, Aćimović se školovao u Mariupolju i živeo u Kijevu.

foto: Kurir televizija

- Ljudi su očajni, strašne se stvari dešavaju. Marijupolj je grad u kom 90% ljudi priča ruskim jezikom, u Harkovu 95% priča ruskim jezikom. Mislim da sam kod vas na televiziji, nažalost, i najavio da je počeo ekonomsko-energetski rat - rekao je Draško Aćimović, nekadašnji počasni ambasador Ukrajine u Austriji.

Aćimović je istakao da je ovo planiran rat koji vodi u nove podele.

- Možda je najbolju analizu da Potanin, to je jedan od poznatijih ruskih milijardera. On je rekao: "Rusija se pretvara u 1917. godinu". To je možda izjava šta se trenutno dešava tamo. Preko 300 najvećih kompanija je napustilo Rusiju. To znači da nemate ni jedan avion u vazduhu, znači i novu podelu sveta. Tu podelu sveta bih nazvao podelom između 21. veku i nekog veka ranije. Više nema neutralnih. Švajcarska i Austrija su bile neutralne, a sada nisu. Ovo je ekonomski rat, koji je jako doibro isplaniran i koji vodi u tu podelu - rekao je za televiziju Kurir Draško Aćimović.

foto: Kurir televizija

Aćimović se osvrnuo i na stanovništvo i njohov položaj u Ukrajini.

- Sinoć sa pričao sa mojom bivšom asistentkinjom i ona neće da napusti Ukrajinu. Žene neće da idu. Ostaju uz muževe. Vlada neverovatno jedinstvo naroda, nema više veze nacionalnost i ko je šta.

Dimitrije Milić, programski direktor organizacije "Novi treći put" istakao je veliku, ali i nedostajuću figuru Angele Merkel.

- Sada kada nema Angele Merkel različiti lideri pokušavaju da se projektuju u tu ulogu. To je jako teško, jer kada ode takva političarka ostaje prazan prostor. Sada imamo Olafa Šolca, koji pokušava da se pozicionira, ali se njegova politika razlikuje od Angele Merkel - rekao je Dimitrije Milić, programski direktor organizacije "Novi treći put".

Podsetimo, mediji prenose poslednje izjave Zelenskog koje govore o tome da je Kijev počeo da razume ruski stav. Lavrov je rekao da je porodilište u Marijupolju, koje je bombardovano korišćeno kao "baza bataljoma 'Azov'", o čemu, je, kako je naveo, Rusija obavestila UN nekoliko dana ranije. Rušenje gradova poput Harkova, Marijupolja, Hersona je dovelo do tog jedinstva.

foto: Kurir televizija

