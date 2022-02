DA LI JE OVAKO RUSIJA NADMUDRILA ZAPAD Profesorka Mitrović tvrdi da je u ovome ruska prednost PRE 20 GODINA SKLOPLJEN VAŽAN SAVEZ!

Četvrti dan rata u Ukrajini obeležile su žestoke borbe za Harkov, drugi najveći grad ove zemlje, a ukrajinske snage tvrde da su odbranile grad. "Ruski vojnici su izbačeni iz grada posle uličnih borbi tokom noći", rekao je Oleg Sinjehubov, guverner ove regije. Danas zaseda vanredna skupština UN. Tako je Savet bezbednosti zaobišao ruski veto.

Evropska Unija zatvorila je nebo za ruske avione i najavila izdvajanje novca za naoružavanje Ukrajinaca, a tu su i borbeni avioni. Time je Unija prekršila sopstveno pravilo da neće naoružavati ni jednu stranu u sukobu.

Gosti jutarnjeg programa bili su prof. dr Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka i Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije "Novi treći put".

- Šta će biti sa zasedanjem vanredne skupštine Ujedinjenih nacija koje se u istoriji dešavalo malo puta videćemo. Sve svetske sile će se mobilisati i one zemlje koje njih podržavaju. Videćemo šta će se dešavati. Tu zapad obično nije mogao da dobije većinu i nametne svoje stavove. Videli smo da u SB rezolucija koja osuđuje rusko napad na Ukrajinu nije mogla da prođe, zbog naravno, ruskog veta, ali i da su dve najmnogoljudnije države sveta Indija i Narodna Republika Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati uzdržani. Rusija je na udaru priličan broj godina. Rusija je u doktrini NATO proglašena za neprijatelja i izazivača. Ona je u političkom establišmentu i najširoj javnosti označena kao neka zla sila, čak je optužena bez dokaza i osnova da je direktno odlučila o prethodnim američkim izborima. U širem strateškom smislu Zapad je prevario Rusiju da se NATO neće širiti. Desilo se i direktno kršenje međunarodnog prava - vojnih napada na niz država, pod raznim objašnjenjima od kršenja ljudskih prava dao u SR Jugoslaviji i drugi. Dakle, da se one države koje nisu shvatile ko upravlja svetom podsete da to moraju da prihvate. Rusija se u međuvremenu oporavila. Rusija je pre 20 godina sklopila savez sa Kinom. Partnerstvo je raslo. Ovakav napad Zapada na Rusiju, a i od pre 10 godina i na Kinu je po prirodi stvari usmerio ove dve države na tešnju saradnju. Još 2001. su formirale Šangajsku organizaciju za saradnju - rekla je profesorka Fakulteta političkih nauka dr Dragana Mitrović.

Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije "Novi treći put" smatra da Rusija ne napreduje onako kako je mislila da hoće.

- U medijima se najavljivalo da će Ukrajina pasti za 48 sati, ulazimo u peti dan. Ukrajina se reformisana od 2014. Reakcija pretnjom nuklearnim naoružanjem jeste znak da ne ide sve po planu. Sa druge strane imate rapidan ekonomski pritisak. Evropska unija želi da pokaže da ima mišiće, EU se pokazala kao politilki slaba. Evropski lideri znaju da se njihova sudbina dešava i u Ukrajini. - rekao je za televiziju Kurir Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije "Novi treći put".

- Sve vreme, od puča na Majdanu, i mnogo pre, tu je jak uticaj SAD, koje su učestvovale u izgradnje institucije. Tek od puča je sve počelo da bude antiruski. Ukrajinska vlada je zabranila kao zvaničan - ruski jezik - dodaje profesorka Mitrović.

