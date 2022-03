IZ PRVE RUKE! LJUDMILA O BIVŠEM MUŽU PUTINU: Za sebe joj rekao da je težak i ćutljiv a onda ju je zaprosio na najbizarniji način

Čovek o kojem sada priča ceo svet, Vladimir Putin, bizarno je zaprosio svoju tadašnju devojku Ljudmilu, a još bizarnije javnosti saopštio kraj nakon 30 godina braka.

Ljudmila i Vladimir Putin u braku su bili 30 godina, od 1983. do 2013, a Ljudmila je jednom prilikom ispričala kako ju je bivši suprug zaprosio na toliko bizaran način da je pomislila kako je zapravo ostavlja.

"Jedne noći smo sedeli u kući i on je rekao: ‘Do sada si već shvatila kakva sam ja osoba. Generalno, nisam baš lak. U ove tri godine verovatno si i sama donela odluku'", rekla je Ljudmila u jednom intervjuu koji je prenesen unutar Putinove biografije "First Person".

"Smatrao je da nije dobar životni partner"

"Bio je samokritičan, objašnjavao je da je ćutljiv tip, da je u nekim stvarima oštar i da zna da vređa ljude. Smatrao je da nije dovoljno dobar životni partner. Zazvučalo mi je kao da nabraja razloge zbog kojih želi da prekinemo."

"Odgovorila sam mu da sam donela odluku, a on me upitao jesam li sigurna u to. Kimnula sam glavom i bila uverena da je to naš kraj, ali zatim je on rekao: 'Ako je tako, onda želim da znaš da te volim i nadam se da ćeš se udati za mene'", ispričala je. Ljudmila je na njegovu prosidbu odmah pristala. "Bilo je to iznenađenje za mene."

Objava razvoda

Podsećamo, objava njihovog razvoda u videu iz 2013. godine bila je gotovo jednako bizarna, a mnogi i danas smatraju kako su Ljudmilino ponašanje i govor tela bili čudni i da je govorila ono što je morala.

"Razvodimo se jer se jedva viđamo. Naša deca su odrasla i vode svoje živote. Svi vode svoje živote. Zahvalna sam Vladimiru Vladimiroviču na podršci, uvek ćemo biti prijatelji", rekla je tada.

Putin je navodno prema bivšoj supruzi bio toliko hladan da joj je, nakon što je jednom pretrpela saobraćajnu nesreću, samo poslao cveće u bolnicu. Postoji mnoštvo navoda o tome da je Putin prema bivšoj supruzi bio sve gori što je postajao moćniji.

Nakon razvoda Ljudmila se potpuno povukla iz javnosti te se o njoj danas malo zna.

Navodno se tajno udala za 21 godinu mlađeg U braki sa Putinom je dobila dve kćeri, a navodno se 2015. godine u tajnosti venčala za 21 godinu mlađeg biznismena Artura Očeretnija, ali tu informaciju ni jedna ni druga strana nikada nije potvrdila ni opovrgnula.

