NATO IMA NOVI CILJ, MENJA STRATEGIJU?! Stručnjaci: Artiljeriski rat u Ukrajini NA VRHUNCU! Evropske sankcije SAMO OJAČALE RUSIJU

Od početka rata u Ukrajini poginulo je više od 4.000 civila, a skoro 5.000 je povređeno, objavile su Ujedinjene nacije. U samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici u poslednja 24 sata u granatiranju poginulo je šest civila, među kojima i jedan tinejdžer, a ranjeno je 19 osoba, saopštile su vlasti. Trećina Severodonjecka pod kontrolom je ruskih snaga, izjavio je lider samoproglašene Luganske Narodne Republike.

Pukovnik u penziji Milorad Đošić smatra da same sankcije koje se uvode, Rusiju samo jača.

- Što se tiče isporuke ruske nafte ka Evropi, ja ne znam koje sankickije još mogu da donesu da bi ih nešto ucenli. Već su im uzeli 300 milijardi dolara, a sad oće da im uskrate isporuku nafte. Ali oni će to uskratiti sebi, a gde će kupiti naftu stvarno ne znam od koga. S obzirom na sve te sankcije Rusi će izaći jači - istakao je Đošić.

Uporedio je to jačanje sa Srbijom u carinskom ratu još davne 1906. godine.

- Kada pogledate kartu Rusije 19.000.000 kilometara kvadratnih i kada pogledate Evropu pored njih kojih nema ništa i mali su. Mislim da to na Ruse neće uticati, možda samo malo. Mada, ako su oprostili 300 milijardi dolara, a nisu oprostili, oprostiće opet. Ta kontra protiv Ruse će ih 100% osnažiti, kao kada smo sa Austrijom bili u carinskom ratu odnosno kada nismo mogli da im isporučujemo našu robu odnosno svinje. Tada je naš knjaz rekao koljite i jedite - rekao je Đošić.

Aleksandar Radić, vojni analitičar, naveo je da NATO počeo da šalje teško naoružanje i da se sada u Ukrajini vodi artiljerijski rat.

- Nije se očekivalo da će ukrajinska vojska biti ovoliko efikasna i u borbi. To je dovelo u aprilu do promene stava NATO-a koji je do tog trenutka slao lakoprenosne raketne sisteme protiv-vazdušne odbrane, a tad su se odlučili za slanje teškog naoružanja. Mora se razumeti da je ovo zapravo artiljerijski rat. Čak tri čevrtine gubitaka se odnosi na dejstva artiljerije - rekao je Radić.

Voditeljku Olju Lazarević je interesovalo šta znače one izjave da se isključivo šalje odbranbeno oružje.

- To je propaganda i fraza. Svaka država laže. Rusi su isto lagali dva dana pred rat da ne idu u rat, pa eto šta je bilo. Ne možete reći da NATO šalje oružje u odbrambene svrhe, to ne postoji. Jedina odbrana koja je svrsishodna je napad jer vi neprijatelja uništavate. Glavni cilj NATO-a je da isporuče oružja koja će imati veći domet nego ruska oružja. Sada je to klasična artiljeriska igra gde vi želite da nadmašite rusku artiljeriju za neki broj - rekao je Radić.

