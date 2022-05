PUTIN ŽELI DA VRATI CARSKU RUSIJU? Sociolog smatra da Ukrajina nije KRAJNJE ODREDIŠTE! Evo zašto su SRBI VEĆINSKI OKRENUTI RUSIJI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podsetimo, treba u nedelju u 11 sati da razgovara telefonom s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o novom gasnom aranžmanu za našu zemlju.

Sociolog je istakao da su sankcije simbolične, mada je glavno pitanje da li ćemo se okrenuti zapadu ili istoku odnosno Rusiji.

foto: Kurir televizija

- Mi ne možemo Rusiji da uvedemo sankcije, oni mogu samo nama. Sankcije su više simbolične, glavno pitanje je jesmo li za zapad ili za Rusiju. Oni imaju neke geostrateške planove, ali Putin želi da vrati carsku Rusiju. Možda ne bude samo Ukrajinu jer on može da nastavi dalje. On je sam povukao tu liniju, ovo je zapad, a ovo je istok. Hoćem li biti parlamentarna demokratija ili (seoska) zadruga - istakao je sociolog.

Dodala je da je Srbija uvek bila zapadno orijentisana, ali i da su sami Rusi uvek težili zapadu.

- Uvek je bila je jedna grupa obrazovanih ljudi u Srbiji koja nije bila za to da se ide na istok, već je bila zapadno orijentisana. Veliki broj ljudi se i školovao još u 19. veku na zapadu, a nisu išli na istok. Ako ste čitali Dostojevskog i Rusi su pričali Francuski odnosno težili su zapadu. Ta podela na rusofile i evropejce je nastala u Rusiji. Mi to treba da preokrenemo i kažemo da se okrećemo zapadu. Ta podela nikada nije bila oštra kao što je sada, to rusofilstvo je građeno 10 godina od kako je Vučić na vlasti. Tako što svaki put kada sam prošla pogledala bih naslovne stranice i stalno bih videla Putina. Na nekim bi bio sa šajkačom, negde polu go ili su na granici da nas odbrane od ne znam koga - rekao je sociolog.

