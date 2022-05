SAMO ONI MOGU STAJATI IZA LAŽNIH DOJAVA O BOMBAMA! Stručnjaci saglasni oko jedne stvari: TA ZEMLJA JE ČLANICA NATO PAKTA

Sve je počelo nakon početka agresije Rusije na Ukrajinu. Mejlovima su stizali o lažnim bombama u avionima Er Srbije od Beograda do Moskve. Dojave o bombama su se pojavile i u tržnim centrima, zatim i školama, pa i na mnogim drugim mestima.

Nikola Antić, stručnjak za nacionalnu i globalnu bezbednost, tvrdi da zemlje koje stoje iza servera zapravo i stoje iza cele te priče.

- Znate kako vi šaljete lažnu dojavu o bombi. Da li će biti 95 ili 105 njemu nije nikakav problem. To najveći problem predstavlja za našu policiju koja sve to mora da proveri. To treba posmatrati kao jedan teroristički akt. Mi ne znamo ko stoji iza tog terorističkog akta, samo možemo da predpostavljamo. Ti zaključci mogu da budu zasnovani na samoj činjenici da nemamo međunarodnu pravnu pomoć koja bi trebala da usledi kada se neki takav akt dogodi. Možemo zaključiti da te zemlje koje stoje iza ti servere zapravo i stoje iza cele te priče -

Antić se dotakao i uhapšenih Poljaka za koje se sumnja da su špijuni i smatra da postoji mogućnost da su ta dva slučaja povezana.

- To je poruka vladi Srbije šta može da se desi, ako se ne uvedu sankcije Rusiji. Mada može da bude i nešto drugo. Da li je splet okolnosti takav da su nepuna 24 sata pre nego što je počelo sa lažnim prijavama. Uhapšena su dva Poljska državljana zbog toga što su kako kažu slikali prirodne lepote namenske industrije - rekao je Antić.

Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, smatra da posle ovih lažnih dojava u Srbiji mora doći do sekuritizacije.

- Ono što je sigurno, može doći do sekuritizacije. Do sada ste ulazili u tržni centar sa zembiljom kroz vrata, a sada će te proći kroz KD kontrolu. Do sada ste išli u školu i tu je bio samo školski policajac, a sada može doći do bezbednosnih mere. Ovde se cilja najšira populacija. svaki učenik ima baku, deku, roditelje i rođake. Upravo taj roditelj mora da napusti svoj posao da bi otišao po dete - rekao je Obradović.

Antić se složio sa Obradovićem oko toga da onaj koji stoji iza lažnih dojava ne može biti pojedinac i da smo u NATO paktu ne bi dobijali ovakve poruke.

- Oni pošalju mejl i unište taj kompjuter. Imajte na umu da nije u pitanju 1 mejl, već 98 mejlova. Pa sad zamislite situaciju da se 98 pojedinaca koje imaju takav motiv skupe, kordiniraju akciju i da to sve urade u istom danu. To traje od kako su uvedene sankcije Rusiji. Ono što znamo je da iza svega ovoga stoji server iz Švajcarske. Ono što može naša policija da uradi je da dođe do servera s kojeg se šalju te pretnje. Dalje od toga ne može da ide. Sama činjenica da ovo traje 2 meseca, a da mi nemamo međunarodnu pomoć govori da možemo da pretpostavimo ko ih šalje. Da smo članica NATO pakta ne bi dobijali ovakve poruke i možda ih ne bi dobijali baš zato što neke zemlje iz NATO pakta i šalju takve poruke - rekao je Antić.

