ŠPIJUNI PRIPREMALI TEREN ZA TERORISTE?! Stručnjak izneo ŠOK TVRDNJU: Cilj uhapšenih Poljaka u Čačku bio da DIGNU FABRIKU U VAZDUH

Ljuban Karan, potpukovnik KOS u penziji, istakao je da se Poljska već ponaša kao da je u ratnoj zoni i da Srbiju nepravedno tretira kao da sa ovim ratom ima neke veze.

- Poljska se već ponaša kao da je u toj nekoj ratnoj zoni, a tu je obaveštajni rat ekstra pojačan. Nas kao državu nepravedno tretiraju kao da mi sa ovim ratom imamo neke veze. Takođe i ove lažne dojave o bombama vezane su za to. Što se tiče ova dva uhapšena špijuna, vratite samo film i videćete koliko je samo bilo eksplozija i požara u fabrikama namenske industrije. Neki to vezuju za namensko rivalstvo u državama, ali neki to vezuju i za onemogućavanje snabdevanja jer tako može da se izazove diverzija i sabotaža. To je jedna od mogućnosti - rekao je potpukovnik u jutarnjem programu Kurir televizije.

Prof. dr Ilija Kajtez, sa Fakulteta za međunarodnu politiku, se složio sa Karanom i smatra da je sve ovo želja zapada jer ko god da izgubi u ovom ratu ide u korist njima.

- Nažalost, Poljska se ponaša kao da je u prvom ešalonu u borbi protiv Rusije, a neopravdano sa našeg stanovišta stavljaju nas u taj prvi ešalon. Da tragedija bude veća mi imamo ovde neku vrstu pobede zapada gde su u sukobu samo sloveni. Poljska, Ukrajina, Rusija i Srbija. Ko god iz ovog sukoba izađe kao gubitnik zapad može da likuje. Zato što postoje ozbiljne teorije geopolitičke da se taj zapad bori protiv muslimana i Slovena - rekao je Kajtez.

POLJSKI ŠPIJUNI UHAPŠENI U ČAČKU Prema informacijama, J. L. (26) i K. J. (42) snimali su prilazne puteve i fotografisali poznatu kompaniju, koja je jedna od najvažnijih u lancu domaće namenske industrije. Kada su pripadnici službe obezbeđenja krenuli da im prilaze, počeli su da beže ali su sustignuti i zadržani u prostorijama fabrike do dolaska policije. Utvrđeno je da su u Čačak došli još 8. maja, a u mobilnim telefonima su im pronađeni snimci prilaznih puteva kompaniji "Sloboda" AD, ali i dve fotografije unutrašnjosti ovog vojnog objekta. Oni su se nevešto branili da su fotografisali prirodu i da nisu znali da je reč o vojnoj fabrici.

Kajtez je dodao da su ova dva uhapšena čoveka zapravo prethodnica terorista koji je posle toga trebalo da tu fabriku da dignu u vazduh.

- Ovi ljudi nisu dolazi ovde zato što vole prirodu ili zato što se bave amaterski fotografijom. To je prethodnica onih terorista koji je posle toga trebalo da tu fabriku da dignu u vazduh. Imali smo već afere gde su nam Bugari pripremili ogromnu štetu. Sve je to pod kišobranom NATO-a i zapada - istakao je Kajtez.

Potpukovnik Karan tvrdi da je greška vezati te ljude sa posmatrače, jer su možda baš oni mogli ti koji bi fabriku digli u vazduh.

- Mi njih ne možemo odmah vezati za posmatrače. Moguće je da su oni zapravo bili izvođači. Ne bi ih trebalo ni odmah vezati za Poljsku, jer je moguće da su deo neke moćnije obaveštajne službe - rekao je potpukovnik.

