RUSIJA JOŠ VIŠE PROFITIRALA OD POČETKA SUKOBA? Stručnjaci izneli ŠOKANTNE tvrdnje: Države EU i dalje KUPUJU RUSKU NAFTU! EVO KAKO

To je dramatično više u odnosu na ponuđenih 750 miliona evra za prilagođavanje njene naftne i gasne infrastrukture.

Najnoviji zahtev Budimpešte, iznet početkom sedmice, izazvao je ogorčenje evropskih diplomata i naterao neke od njih da se zapitaju hoće li uopšte biti postignut ikakav dogovor o zajedničkoj zabrani uvoza ruske nafte.

foto: Kurir televizija

Dragoljub Koičić, politički filozof, je istakao da je ova cifra koju Mađarska traži prevelika za ono šta EU može da pokrije.

- Postoji jedna matematička koincidencija da je EU odredila identičnu cifru za pomoć Ukrajini. Nisam siguran da u budžetu EU za pomoć zemljama članicama uopšte i postoji na raspolaganju ta količina novca. Ne radi se samo o Mađarskoj. U teoriji svaka zemlja koja je uvela embargo na uvoz ruskih energenata mogli bi da traže proporcijonalnu cifru. Neki i mnogo više nego mađarska - istakao je Koičić.

Ukoliko ostale zemlje krenu da gledaju svoj nacionalni interes, da li će doći do dogovora da se uvede najdrastičniji 6. paket sankcija?

Časlav Koprivica, profesor Fakulteta političkih nauka, smatra da do ovog rata ne bi ni došlo da su sve zemlje gledale svoj interes.

- Ako bi se ispunio Mađarski zahtev, ne znam iz kojih fondova, onda bi se i ostale zemlje našle na kasi EU. Da su sve zapadno evropske zemlje gledale svoje nacionalne interese možda ne bi došlo ni do rata u Ukrajini. Ovde nije razlika o moralnom i nemoralnom, već o racionalnom i neracionalnom. U tom pogledu Orban radi ono što treba da radi svaki predsednik, to je da brine o interesima svoje države - rekao je Koprivica.

foto: Kurir televizija

Dodao je da je 6. paket sankcija najobičnije licemerje i otkrio o opciji paralelnog izvoza Rusije.

- Ako se govori o konzensusu 6. paketa sankcija to je najobičnije licemerje. Da li znate od kako su počela ratna dejstva u Ukrajini drastično je porastao prihod Rusije od izvoza gasa i nafte. Smišljena je opcija paralelnog izvoza. Da Rusi pošalju tankere na otvoreno more. Neki poput Holandije, koji su najglasnije u ovoj moralnoj retorici, pošalju svoje tankere i onda na otvorenom moru pretaču naftu iz ruskih u svoje tankere. To se zvanično ne računa da su iz Rusije izvezli naftu. Ovde je reč o tome da li se računa o vlastitim interesima ili o velikoj geopolitici koja se čak ne vodi ni u Briselu. Već u Vašingtonu i Londonu - rekao je Koprivica.

Koje alternative EU nudi Mađarskoj?

Politički filozof smatra da alternativa postoji, ali da ona košta i da to EU nije dobro proračunala.

foto: Kurir televizija

- Tehnika i tehnologija današnjeg doba daje mogućnost da se sve prevaziđe. Mada je pitanje kolika je cena svega toga i koliki je vremenski gubitak. U naše vreme kada se napredak ekonomije meri u promilima ili procentima, jedna zemlja ako ima rast od 5% bruto društvenog proizvoda za godinu dana to se smatra velikim uspehom. Možda Rusija nije sve procenila pre ulaska u ovaj sukob, ali to isto nije uradila ni EU - rekao je politički filozof.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

10:57 PREDAJA AZOVSTALJA U MARIJUPOLJU! Vojnici položili oružje pred Rusima, potpukovnik tvrdi: UKRAJINA PROPUSTILA ISTORIJSKU PRILIKU!