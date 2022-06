EVROPA NA SRBIJI DEMONSTRIRA DOKLE JE SPREMA DA IDE U SUKOBU SA RUSIJOM! Sprečavanje dolaska Sergeja Lavrova ima DUBLJU POZADINU!

Aleksandar Đokić, novinar iz Moskve, Neven Cvjetićanin, predsednik Foruma za strateške studije i profesor dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog forum govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije o odluci zemalja EU da blokiraju prelet Sergeju Lavrovu i tako spreče njegov ulazak u Srbiju.

Aleksandar Đokić iz Moskve istakao je da Srbija nema mnogo uticaja na odluke EU i da je ovo demonstracija njene sile.

- Srbija je izolovana od Rusije i to od strane Evropske unije i Sergeju Lavrovu je veoma otežano da dođe do nas. Nema nijedan koridor saradnje sa Rusijom, koji EU ne može da blokira, ukoliko je to njoj u interesu. Mi vidimo da EU ne može da pucne prstima i da se odrekne ruskog gasa, ali ako želi da zatvori vazdušni prostor oko Srbije, ona će to uraditi. Onoliko koliko je ona spremna da ide u borbu protiv Rusije, tako će i vući poteze. To nije čak pitanje Srbije, već EU i njenog uticaja - kaže Aleksandar iz Moskve u jutarnjem programu Kurir teleivzije.

Neven Cvjetićanin, predsednik Foruma za strateške studije istakao je da ovo nije bio neočekivan potez Evropske unije.

- Od kada je krenula akcija u Ukrajini ja ponavljam uporno da je po sredi zaključavanje prostota. Da smo najpre, tokom korone, imali zdravstveni lokdaun, a sada imamo geopolitički lokdaun. Imamo raspad jedinstvenog diplomatskog i bezbednosnog ekosistema i imamo separatne ekosisteme gde važe odeđena pravila. Ovo me nije iznenadilo. Mi treba da povedemo računa da ne budemo gubitnik u ovakvoj situaciji, sada vam je geografija sudbina, mi treba da učinimo sve da ne budemo kolateralna šteta sukoba velikih i da održimo mir i stabilnost i na teritoriji Republike Srbije, ali i na Balkanu. Mi nemamo pravo na grešku - kaže Cvjetićanin.

Profesor Milašinović istakao je da je postupak Evropske unije pokazivanje naličja diplomatije.

- Ovo vulgarna diplomatija. Ona se manifestuje kroz sistem naredbe, to je i pokušaj da se manifestuje nešto da se pitaju dva centra u svetu, odnosno jedan centar u svetu, kako bi nam pokazali koliko smo nemoćni u tome da se suprotstavimo silama i da su pravo i sila u rukama moćnih zemalja. To je demonstracija sile prema svima onima koji mogu da se priklone jednoj ili drugoj strani - kaže profesor dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma i dodaje:

- Oni hoće da odvoje četiri petine sveta da mu diktiraju. Oni su u sve svoje dokumente uneli tu najezdu, okruživanje i zuzadavnje Rusije i Kine. Određeni procesi su nezaustavljivi, a to pokazuje samo bedu određenih subjekata međunarodne zajednice, kršenje svih mogućih pravnih uzusa. To je jedna stvar od koje se pametan stidi, a lakoumni misle da pripadaju nečemu što je moć i bezbednost - kaže Milašinović.

Tenzije su od rata u Siriji bile toliko velike, da je bilo jasno svima da se to ne može raršiti istakao je Neven Cvjetićanin.

- Bilo je potrebno vreme za multilateralne razgovore. Ne sumnjam da će svi akteri jednoga dana sesti za sto. Jednog dana će uslediti neki dogovor, a taj dogovor će se desiti kada se utvrdi snaga na terenu. Sve ovo što se dešava u Ukrajini i ova situacija koja se desila sa nedolaskom Sergeja Lavrova u Srbiju je situacija na terenu. Male države treba da povedu računa, jer dok se slonovi tuku strada trava ispod njih. Male države treba da gledaju svoj nacionalni interes. Ovo je jedan "vrli novi svet" gde se velike sile bore, a zadatak svake države i diplomatije je da vidi šta može da uradi da se protegnemo onoliko koliko možemo. Mi prestajemo da primamo jedan kontigent nafte, jer je počeo da se primenjuje šesti paket sankcija. Ovo sada pokazuje pravo geopolitičko stanje i mi treba da gledamo naš nacionalni državni interes, koji je samo da ne nastradamo i da budemo mudri. Trenutno se stvari ubrzavaju i vidimo da je postojao neki manervski prostor. Ovo što se desilo na našem primeru pokazuje da je Evropa spremna da preseče sve kanale komunikacije sa Rusijom. Sada imamo jednu novu činjenicu koju moramo uzeti u obzir - kaže Cvjetićanin.

Turska je jedna od država koja ima veći manevarski prostor i nijedna strana je se ne može tek tako odreći istakao je novinar iz Moskve, Aleksandar Đokić.

