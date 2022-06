KRAJ RATA U UKRAJINI DO POČETKA ZIME?! Stručnjaci tvrde: Sve ide naruku Moskvi, Evropa ne može da pregura hladnoću bez ruskog gasa

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da se u Kijevu sastao sa američkim filantropom Hauardom Bafetom, sinom milijardera, investitora Vorena Bafeta, kako bi razgovarali o sredstvima za obnovu.

Voditelja Vladimira Karalejića interesovalo je da li ovo znači da bi kraj ovog sukoba mogao da ima neki datum.

foto: Kurir Televizija

Politikolog Uroš Babić smatra da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, razlog zbog kog se ovaj rat i odužava, mada napominje da će jesen i zima biti nešto što će polako završiti rat.

- Treba se preispitati i sama uloga Zelenskog. Kako sukob odmiče Zelenski daje izjave koje nisu ni blizu početka mirovnih pregovora, već su sve oštrije. Nema sumnje da neke zemlje ne žele da se ovaj rat završi. Ovo će se završiti kada to jednoj strani bude odgovaralo, koja je to strana jasno je. Videćemo koliko će ne samo Ukrajina biti devastirana, već i EU. Ide jesen, a i zima, to su dva godišnja doba koja pogoduju ruskoj strani. Kada u Evropi nestane žitarica i nafte odnosno gasa, to će biti potencijal za rusku stranu kako bi mogla da vrši neke pregovore. Odnosno da se polako ukidaju sankcije EU - rekao je Babić.

Aleksandar Mitić, sa Instituta za međunarodnu politiku, tvrdi da uprkos raznim propagadnim vestima jasno se vidi da je Ukrajina u ozbiljnom problemu zbog konstatnog traženja oružja.

- Ukrajina je u ozbiljnom problemu. Činjenica je kada pogledamo te vapaje ukrajinske za naoružanjem, mislim da je to dovoljan dokaz da je ona u problemu. Poljska će poslati stotine miliona dolara vrednu opremu, a većinski deo te opreme se finansira iz fonda drugih zemalja - istakao je Mitić.

foto: Kurir Televizija

Novčana pomoć u vidu oružja koja se šalje Ukrajini je velika, međutim kada se rat završi politikolog smatra da će ta novčana pomoć biti vidljivo manja.

- Postavlja se ključno pitanje. Da li će sve te zemlje koje šalju oružje Ukrajini, uložiti isto toliko sredstava kada dođe na red obnova Ukrajine. Ja vam odmah kažem da neće, biće nekih novčanih sredstava ali ne u toj meri - rekao je Babić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:22 RUSIJA PO DOKTRINI IMA PRAVO DA UPOTREBI NUKLEARNO ORUŽJE! Pukovnik upozorio da preti TREĆI SVETSKI RAT ukoliko Ukrajina ovo uradi