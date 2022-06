AMERIKA IMA SAMO JEDAN CILJ U RATU U UKRAJINI Stručnjaci o položaju Rusije: Britanija zabada nož u leđa EU, menja se retorika!

Sjedinjene Američke Države izdvojiće dodatnu bezbednosnu pomoć Ukrajini u vrednosti od milijardu dolara za njene odbrambene operacije u Donbasu, koji je u fokusu ruske invazije, preneo je američki predsednik Džozef Bajden lideru Ukrajine Volodimiru Zelenskom.

Ovo je najveća pojedinačna isporuka oružja i vojne opreme Ukrajini od početka ruske invazije na tu zemlju 24. februara.

foto: EPA/OLEG PETRASYUK

Zapadne zemlje su obećale NATO standardno oružje, uključujući napredne američke rakete, ali "njihovo raspoređivanje zahteva vreme".,

- NATO će dostaviti Ukrajini naoružanje, koje joj je potrebno da se odbrani - rekao je generalni sekretar Alijanse, Jens Stoltenberg, uoči sastanka "Ramštajn -3".

U govoru, pred oba doma češkog parlamenta, putem video linka, Volodimir Zelenski je ponovo pozvao, da se Ukrajini otvori put ka članstvu u EU.

- Dati Ukrajini status kandidata, u ovom trenutku, znači dokazati, da je evropsko ujedinjenje stvarno i da evropske vrednosti zaista funkcionišu - rekao je Zelenski.

foto: Kurir televizija

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moskve i predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost Miloš Tišma.

foto: Kurir televizija

- Evropi ovaj sukob ne odgovara. Lideri Evrope dolaze u Ukrajinu. Postoji i neki id stagnacije poomoći Zapada Ukrajini. Od onog na početku da su "Rusi najgori na svetu" i ekstrema sada imamo ublažavanje retorike. Smirile su se strasti, a Rusija je ostala otporna na informacione ratove koje je protiv nje povedeno. Kina, Iran, Venecuela, Pakistan i tamo se širi. Dolazi do novog tektonskog rova. Da li će biti kraj rata uskoro, to ne može niko da kaže - rekao je predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost Miloš Tišma.

Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moskve, smatra da se zapadna retorika prema Rusiji znatno ublažila.

foto: Kurir televizija

- Od samog početka sukoba u Ukrajini videlo se da Evropa i Amerika ne razmišljaju jednako, što je sasvim normalno, jer je Evropi to u susedstvo. SAD su pokušale da bace Rusiju u red drugih država, to je u stvari cela priča ovog rata, odnosno svih ratova koji su vođeni protiv Rusije. To je Amerika radila i ranije. Nije stvar da se nekome donese sloboda, već da se uspostavi američka vlast. U poslednje vreme je vrlo primetno da se retorika menja. Na kraju krajeva i Jens Stoltenberg je rekao da Amerika mora da se odrekne nekih delova svoje teritorije ukoliko hoće da iz svega izvuče bar nešto, to znači da bi ceo Donbas pripadne Rusiji, ili postane republika za sebe - istakao je Samardžija.

1 / 4 Foto: Kurir televizija

- Od jedinstva zapadnog sveta, dolazimo do razilaženja. Velika Britanija sada dolazi na neke nove ideje. Oni zabadaju nož u leđa Evropskoj uniji. Vidimo da se Evropa grca, da se priča o evropskoj vojsci - istakao je Tišma.

