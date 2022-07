EKSPERTI O SVETSKOJ KRIZI: Putin hoće da promeni svet, mislite da neće uspeti u tome? TVRDE DA JE ZBOG OVOG DŽONSON DAO OSTAVKU

Rat u Ukrajini traje već 135 dana. Ukrajinski zvaničnici rekli su da su nastavljene borbe oko Lisičanska, uprkos tome što iz Moskve tvrde da su preuzeli kontrolu nad celim regionom. Takođe, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je kako snage te zemlja napreduju na jugu u nekoliko pravaca, a naročito na jugu u oblastima Hersona i Zaporožja.

Rusija i njeno rukovodstvo nameravaju da učine sve da pomognu ljudima koji žive i rade u Donbasu, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se pobednicima takmičenja "Lideri Rusije". On je pohvalio nameru jednog od pobednika takmičenja da preuzme funkciju zamenika ministra prosvete i nauke samoproglašene Donjecke Narodne Republike.

Finski parlament glasao je za zakon koji bi omogućio barijere na granici te zemlje sa Rusijom i omogućio zatvaranje granice od 1.300 kilometara za tražioce azila u slučaju izuzetnih okolnosti. Zakon će omogućiti Vladi da odluči da izgradi ograde ili druge barijere u blizini finskih granica i usmeri sve molbe za azil na jedan ili više graničnih prelaza, kao što je aerodrom.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su Đorđe Aničić pukovnik u penziji , Milan Miličić novinar i ekonomski stručnjak i Tomo Đurin dugogodišnji pukovnik Vojnoobaveštajne agencije.

- Putin do sada nije kompromitovan u svojim javnim izjavama, ni na jednom nastupu. Možda je rekao nešto zagonetno, ali nije rekao neistinu. Rusi su ušli sa oko 200.000 vojnika u Ukrajinu, a Ukrajinci su imali 750.000 vojnika pod oružjem i imali su najsavremenije oružje, a to su spremali od 2014. godine do 2022. godine. I Rusi i Ukrajinci imaju dobre obaveštajne strukture, to je ista škola. Ovaj sukob će da potraje - rekao je Tomo Đurin dugogodišnji pukovnik Vojnoobaveštajne agencije.

Pukovnik Aničić je objasnio zašto je Zmijsko ostrvo toliko bitno i Rusima i Ukrajincima.

- Zmijsko ostrvo kontroliše pristup odesi. Podvodne mine treba da spreče prilaz ruskoj flotiOdesi. Zmijsk ostrvo je izloženo artiljerijskoj vatri. Procena Rusije je, veovatno, da mogu da kontrolišu Zmijsko ostrvo - rekao je Đorđe Aničić pukovnik u penziji.

Manje od tri godine prošlo je od ubedljive izborne pobede konzervativaca , a premijer Boris Džonson podnosi ostavku.

- Pažljivi analitičari bi mogli da izvuku paralele. ono što je zanimljivo je to da kada je zapad uvodio prva sankcije Rusiji u vezi sa aftom, neke zemlje su rekle da one ne mogu da prihvate te sankcije, kao što je Mađarska, i druge, jer zavise od te nafte. Čini mi se da i dalje drže ruke na očima i da ne znaju šta se dešava - rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije Milan Miličić novinar i ekonomski stručnjak.

Đurin je istakao i da Britanci znaju ko ih vuče u rat.

- NATO je do sada mnogo lagao, posebno o tome da neće približavati svoje raketne sisteme i baze. ovog trenutka je 3. svetski rat u toku. Zapad jako respektuje Rusiju i Putina. Rusi su rekli da će prvi cilj nihovog nuklearnog udara biti London. Britanci znaju ko ih vuče u to. Boris Džonson. Sad evo ga gde je završio. Putin hoće da promeni ekonomski stroj sveta. Kompletan. Šta mislite da neće da uspe? Putin je rekao da nisu još ni počeli - rekao je Đurin.

