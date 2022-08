SAHRANJENA MALA AMELIJA KOJA SE UDAVILA U GRČKOJ: Mnogo pitanja, a malo odgovora

Malena Amelija (6), koja se udavila pre nekoliko dana na plaži u Korintu, sahranjena je u petak u Albaniji, preneli su mediji.

Otac devojčice, koji je optužen da joj nije pružio prvu pomoć, nije prisustvovao sahrani, jer mu je zabranjeno da napusti Grčku, pišu mediji.

Otac je u svom svedočenju tvrdio da se Amelija vozila čamcem i crtala. Tako su i učinili kobnog ponedeljka posle podne, iako je vreme nije bilo za kupanje.

Otac i ćerka su posle jela doplivali do čamca koji je mala Amelija toliko volela.

-Dete nije znalo da pliva, rekla je majka devojčice.

Kako je otac ispričao lučkim zvaničnicima, pokušao je da Ameliju ubaci u čamac, ali se ona okliznula, spao joj je prsluk za spasavanje koji je imala na sebi, a dete je pronađeno ispod čamca.

Otac šestogodišnje devojčice rekao je da nije mogao da zaroni da je spase jer boluje od astme.

Zato što je dete nosilo odeću i obuću?

Dete smo izneli iz vode obučeno. Normalna odeća, šorts, majica. Garderoba u kojoj dete ide u šetnju, u školu, na igralište, rekao je podvodni pecaroš Pavlos Bounas.

Na ovo pitanje odgovorio je 42-godišnji otac koji je u svom svedočenju naveo da mala Amelija nije imala kupaći kostim sa sobom, "jer je mama zaboravila da ga stavi u njene stvari, ali je mala insistirala".

Što se tiče cipela, kako je svedočio, devojčica ih je nosila u moru jer je bilo ježeva.

-Ne mogu da znam koliko dugo je dete bilo u vodi. Može biti oko 20 minuta ili do sat vremena. Ne mogu to sam da kažem. Ali kada sam izvukao dete na površinu, dete je bilo plavo i očigledno mrtvo, što su kasnije utvrdili spasioci i lekari, dodao je Bunas.

Pavlos Bounas se fokusirao na činjenicu da su otac i dete jeli daleko od mesta utapanja, ali i da mu je kada se otac vratio, odeća bila suva.

-Ne mogu da prihvatim da je on, kada su jeli u kafani u Istmiji, gde je bilo toliko ljudi, odlučio da odveze 6-7 kilometara i ode na udaljenu plažu, gde u to vreme nije bilo nikoga. Druge plaže bliže mestu gde su jeli bile su prepune. Mogli su da pomognu da se dete spase, zaključio je on.

Kurir.rs/Hellas postsen