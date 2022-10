KINA UKIDA NULTU TOLERANCIJU PREMA KORONI?! Drug Đeming: Mere možda nisu prijatne, ali bar milioni ljudi nisu umrli kao u Americi

U Kini se privodi kraju Kongres Komunističke partije na kome će, pored imenovanja (novog) rukovodstva, biti određene smernice za narednih pet godina. Ali građane više zanima imenovanje novog rukovodstva, da li će stranka razgovarati i o politici nulte tolerancije prema Kovid-19, koja inače nije na dnevnom redu. Pristup uveden krajem 2019. godine imao je snažan uticaj na ekonomiju. Kina, međutim, sa obaveznim sedmičnim testiranjem i masovnim zatvaranjem u svetlu otvaranja drugih zemalja, ostaje jedna od retkih sa tako strogim režimom.

„To nije u našim rukama“, rekao je ove nedelje Džang Điming (51) iz Pekinga o politici protiv Kovid-19. Istovremeno je dodao da iako mere možda nisu prijatne za stanovništvo i privredu, bar „milioni ljudi nisu umrli, kao, na primer, u Americi”. Ali većina se i dalje nada da će današnji završetak jednonedeljnog kongresa doneti promene i u oblasti zatvaranja zemlje. Prvo, zato što se lideri sastaju na sastanku tek svakih pet godina, što je dosta vremena, i drugo, zato što se posle velikih događaja u Kini neke mere popuštaju nekoliko puta.

foto: Printscreen/Youtube

Skeptici, međutim, veruju da se ova politika definitivno neće završiti „preko noći“, jer čak i novine u vlasništvu Komunističke partije i dalje izveštavaju o prednostima nulte tolerancije na kovid-19. Istovremeno, u svom uvodnom obraćanju prošle subote, Si Đinping je takođe rekao da su tokom perioda kovida efikasno štitili zdravlje i „postigli izuzetan balans između epidemije i ekonomske kontrole“, čime je potvrdio da je zadovoljan režimom.

Ljudi su patili na račun dobrih brojeva

A kineska politika se pokazala efikasnom u slučajevima obuzdavanja širenja varijanti. Dok su se druge zemlje borile sa pogoršanjem statistike, Kina je zatvarala gradove i započinjala masovna testiranja - posebno kako se širila mikronska verzija. Ali iako su im brojke bile nešto povoljnije zbog ovog drugog, ljudi su patili na račun toga, prenosi AP.

foto: EPA / Jeon Heon-Kyun

Pored opšteg nezadovoljstva politikom, građani su bili kritični i prema nedostatku privatnosti. U proleće, tokom dvomesečne izolacije u Šangaju, društvenim mrežama su kružili video snimci kako zvaničnici razbijaju vrata stanova da bi stanare odveli u karantin, odvajajući roditelje i decu, starije osobe i njihove staratelje... Režim je ograničio pristup nekom lekaru. U gradu Šijanu porodilja i novorođenče nisu smeli da budu pregledani, jer nisu imali negativan nalaz, a dete je ubrzo umrlo usled medicinskih komplikacija. Ulični protesti su, međutim, bili retki, okupili su se samo nekoliko puta u tri godine u Šangaju i gradu Dandongu na severoistoku zemlje. Jedan od građana je takođe odlučio da protestuje protiv politike Si Đinpinga prošle nedelje pre početka kongresa.

Endi Čen, viši savetnik jedne političke konsultantske kompanije, smatra da posle Kongresa neće biti ublažavanja mera, jer „nisu nestali uslovi koji su primorali vladu da uspostavi nultu infekciju kovidom“. On je istakao da još uvek nedostaje efikasna vakcina i lek, kao i adekvatna pravila za kućni karantin.

I stručnjak za javno zdravlje i lekar Jandžong Huang veruje da neće biti naglih promena. Međutim, Vlada bi mogla da počne da postavlja temelje za sporo popuštanje mera na Kongresu, dodaje on. "Osim toga, uprkos ograničenjima, većina stanovništva normalno nastavlja život. Sa stanovišta vlade, ovo je bolje nego, na primer, nametanje vakcinacije", naglašava on.

Iako su vakcine široko dostupne, kineske domaće verzije nisu toliko efikasne kao vakcine Pfizera, Moderne i drugih evropskih i američkih proizvođača. Upravo zbog ovog poslednjeg, Kina je smanjila vreme između primanja druge i treće doze vakcine, ali vakcinacija nije bila obavezna. Približno 90 odsto stanovništva vakcinisano je sa dve doze, dok je 'samo' 57 odsto građana vakcinisano sa trećom.

foto: Kurir Televizija

Koja su ograničenja?

Komunistička partija je pooštrila kovid pravila za vreme održavanja kongresa u oblasti Pekinga. Kontrolne tačke su uvedene na autoputevima za proveru zelenog sertifikata, aplikacije koje pokazuju da li su vlasnici telefona bili u nekoj od kritičnih oblasti u poslednjih nekoliko nedelja. Ulazak u Peking zabranjen je svima koji su u poslednjih sedam dana boravili u okruzima u kojima je otkriven najmanje jedan slučaj zaraze. Za vreme trajanja kongresa 12. oktobra obustavljene su i neke autobuske veze. Svako mora da pokaže svoj KR kod pre ulaska u javne prostore.

U poslovne zgrade, tržne centre, restorane i druga javna mesta nije dozvoljen ulazak bez zelenog koda i negativnog rezultata testa na korona virus, koji važe najduže 72 sata. Peking ima oko 21 milion stanovnika. Ipak, kinezi i dalje zatvaraju okruge ili gradske četvrti kada se pojavi prisustvo infekcije. U to vreme zvaničnici izlaze na ulice u zaštitnim odelima, zatvaraju prodavnice i pomno prate kretanje stanovnika.

foto: Foto_ Kineska medijska grupa

Kineska ekonomija pada u ambis

U Kini su se stanovnici tako navikli na strogi režim koji je krajem 2019. uveo kineski lider Si Đinping, a kineska ekonomija je prošla mnogo gore. Na kraju, politički konsultant Čen je dodao da je zbog ovog drugog počela da raste klasna nejednakost, a javlja se i društvena nestabilnost.

"Doći će do prekretnice kada ljudi shvate da to više nije prihvatljivo. Ne možemo to više da tolerišemo", zaključio je on.

Kurir.rs/24ur