IDE ILON MASK, NOSI LAVABO?! Šta najbogatiji čovek radi na snimku koji je zbunio pola sveta (VIDEO)

SAN FRANCISKO - Za samo nekoliko dana Ilon Mask bi trebalo da zaključi svoj ugovor vredan 44 milijarde dolara kojim kupuje društvenu mrežu Tviter.

Izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX, posetio je sedište ove kompanije u San Francisku, nakon čega je na svom Tviter profilu objavio video snimak na kom se vidi kako uz širok osmeh uneo lavabo u zgradu.

U opisu je stajalo: "Entering Twitter HQ – let that sink in!", odnosno "Ulazim u sedište Tvitera, neka se to slegne".

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Deluje da je najbogatiji čovek na svetu pomalo bukvalista. Naime, "let that sink in" znači, "pusti da se slegne", odnosno dati minut da druga osoba prihvati informaciju. Međutim, u doslovnom prevodu može da se tumačiti "pusti taj lavabo unutra". Tako se milijarder poigrao svojim rečima i uneo lavabo u kancelariju.

U ponedeljak je Mask navodno najavio bankarima koji delimično finansiraju kupovinu, da će dogovor sa Tviterom biti gotov do petka.

Mask je dao svoju prvobitnu ponudu za kupovinu Tvitera u aprilu, ali je odstupio od nje još u julu, navodeći da je Tviter prekršio prvobitni sporazum lažnim predstavljanjem broja neželjenih i lažnih naloga na svojoj platformi.

Tviter je zauzvrat tužio Maska, optužujući ga da koristi botove kao trik da odustane od preuzimanja. Akcionari Tvitera glasali su ranije ovog meseca za Maskov prvobitni sporazum.

Sudski postupak je u toku u američkoj državi Delaver, gde je sudija privrednog suda Ketlin Mekormik dala strankama rok do 17 časova u petak da zaključe posao ili da se suoče sa novembarskim suđenjem kako bi se odlučilo o ishodu.

