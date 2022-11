MILETIĆ: U PROCESU SU PREGOVORI RUSIJE I UKRAJINE IZA OČIJU JAVNOSTI! Zaraćene strane to skrivaju samo iz jednog razloga

Rat u Ukrajini traje već 252. dan, a situacija je postala posebno komplikovana nakon što je Rusija u najnovijim napadima gađala ključnu infrastrukturu i tako mnoge gradove, između ostalih i Kijev, koji je ostao bez struje i vode.

Ivan Miletić, programski direktor Instituta za javnu diplomatiju, gostovao je u jutarnjem porgramu Kurir televizije gde se osvrnuo na sam tok rata.

Naime, on je naveo i da se pregovori između zaraćenih strana dešavaju u pozadini, ali da se skrivaju od javnosti kako bi ohrabrili vojnike za dalju borbu.

- Svi zauzimaju što bolje pozicije do zime, jer je zima nezgodna za upotrebu tehničkih sredstava i kompjutera koji ne mogu da funkcionišu na -10. Ono što čovek može, mašina ne može vrlo često u takvim sukobima. Diplomatski napori se vrlo često dešavaju u pozadini i to ne treba da zaboravimo. Zato i gospodin Lavrov vrelo često i izlazi sa određenim izjavama gde on ohrabruje strane da učestvuju u tim pregovorima koje se dešavaju. Sve strane će uvek pričati da se pregovori ne dešavaju kako bi vojnike ohrabrivale. Jer svakome treba da vojnik napravi ekstra napor i da odradi šta treba. Mnogi od njih i da poginu, nažalost to je tragedija ratovanja - rekao je Miletić.

foto: Kurir Televizija

Miletić je takođe naveo da nikako ne treba praviti ocenu o tome da li je Iran na ruskoj strani zbog prodaje oružja, jer oni još nisu izabrali stranu.

- Pa svako prodaje oružje. Te dronove verovatno i jesu prodali, ali navodi da su upravljali njima. mi to ne možemo da znamo. Ni Amerika nije učestvovala u Prvom svetskom ratu do aprila 1917. godine, ali je trgovala, imala odnose i finansirala Antantu. Kada zemlja finansira ili pomaže ne znači da učestvuje u ratu, ali kada strana objavi da je u ratu, onda je u ratu - rekao je Miletić.

