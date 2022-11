PENTAGON ZAUSTAVIO ISPORUKU BORBENIH DRONOVA GRAY EAGLE KIJEVU?! Zašto je vest od kraja oktobra ponovo postala aktuelna?!

Pentagon je kako piše Wall Street Journal odbio da na zahtev par kongresmena i vlasti u Kijevu isporuči ukrajinskoj vojsci MQ-1C Gray Eagle. Ono što je interesantno jeste, da je tekst objavljen o tome još 28. oktobra, a da je sad iz nekog razloga počeo da kruži ruskim medijima.

U ovom tekstu The Wall Street Journal se pozvao na američke zvaničnike i kao se navodi Ukrajina je nekoliko meseci čekala odgovor na zahtev, ali je to Pentagon odbio, jerbi to moglo da dovede do eskalacije.

Navodno MQ-1C Gray Eagle je zajedno sa taktičkim balističkim raketama ATACMS obeležen kao crvena linija, što se tiče naoružanja Kijeva.

Inače još u martu 2022. SAD su najavile su da će Ukrajini donirati četiri velika izviđačko-borbena drona MQ-1C Gray Eagle, međutim, kako javlja Rojters 17. juna 2022. od toga po svemu sudeći neće biti ništa posle dublje analize koju je sprovela Uprava za odbrambene tehnologije Ministarstva odbrane SAD.

Naime, u preporuci Beloj kući oni su izrazili strah da bi isporukom ovih dronova mogla biti ugoržena bezbednost SAD u slučaju da jedna takva letelica padne u ruke Rusije.

Neimenovani izvori upućeni u ovakvu odluku zabrinuti su kako Rojters navodi strahom da radar sa drona i osmatrački sistemi, kao i protivoklopne rakete Helfajer koje se lansiraju sa drona padnu u ruke ruske vojske.

Interesantno je da se o ovim dronovim razgovaralo još od marta i sve je bilo u redu i niko nije spominjao opasnost, a onda početkom usledila je promena i revizija prethodnog plana.

Bajdenova administracija je uprkos svemu i dalje insistirala da isporuči ove dronove Ukrajini, pa se predlagla opcija zamena postojećeg paketa radara i senzora onim koji su manje sofisticirani, ali bi kako je navedeno ta izmena mogla da traje nekoliko meseci. Onda je čitava stvar prebačena na Kongres, ali strah je i dalje postojao. Na kraju umesto Kongresa, celu stvar zaustavio je Pentagon.

SAD raspolažu sa četiri ove bespilotne letelice. Cena jednog primerka je 10 miliona dolara.

