KRAJNI REZULTATI IZBORA U AMERICI TEK KRAJEM GODINE! Stručnjaci: Spoljna politika im nije bitna, PITANJE UKRAJINE JE 10. PO REDU?

Iako konačni rezultati ključnih međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama nisu još uvek poznati, jasno je da republikanci vode u trci.

Republikanci jesu ostvarili bolji rezultat od demokrata, ali ne može se reći da postoje jasni pobednici ovih izbora. Demokrate nisu uspele da zadrže većinu, rejting predsednika Džozefa Bajdena je na istorijskom minimumu, ali republikanci nisu ostvarili ni približno dobar rezultat kom su se nadali.

Trenutni rezultati: SENAT (ukupno 100 mesta) Demokrate 48 Republikanci 49 KONGRES (bira se 435 mesta) Demokrate 191 Republikanci 209

Zapadni Balkan imao je različita iskustva sa dve političke struje Amerike. Kongresni izbori mogu da donesu mnogobrojne promene, ali se postavlja pitanje kakvu međunarodnu politiku sa Sjedinjenim Državama može da očekuje ovaj deo Evrope.

Prof. Olga Ravasi, osnivač organizacije "Srbi za Trampa", osnivač "Sava Pac" i politički strateg, uključila se u jutarnji program Kurir televizije. Ona je otkrila više o trenutnom stanju izbora, ali i kada ćemo saznati krajne rezultate.

- Nažalost, izborni dan se pretvorio u izbornu nedelju i sve više i više kondicija ide kako bi ovaj narod ovde prihvatio da nemamo jedan izborni dan. Na Floridi se desio jedan crveni cunami i do 10 i 30 uveče smo znali rezultate i sve je bilo završeno u jednom danu, iako Florida ima 3 puta više stanovništa ima od Nevade i Arizone gde se još uvek broje glasovi. Rekli su da će u Arizoni biti gotovi rezultati do kraja nedelje. Otprilike tek ćemo u decembru odnosno do kraja godine znati krajnje rezultate - rekla je Revasi.

Prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost i prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, bili su gosti Jutarnjeg programa gde su se osvrnuli na pitanje promene spoljne politike.

Deđanski je naveo da Srbija ne bi trebala da bira stranu, jer spoljna politika u američkim izborima nije toliko bitna. U prvom planu su unutrašnja pitanja.

- Naši ljudi razmišljaju po modelu crno-belo. Ameriku su interesovale 3 teme: ekonomija, bezbednost i abortus. Unutrašnja pitanja su im bila ključna. Ukrajina je bila 10. pitanje, ako je uopšte i bila pitanje, jer spoljna politika u američkim izborima i nije nešto previše bitna. Niko ne može da kaže da će politika Amerike biti drugačija prema bilo kom delu sveta. Imali smo Trampovu administraciju, a sada i Bajdenovu i obe su priznavale Kosovo - rekao je Deđanski.

Kajtez se složio sa Deđanskim, ali je naveo da su nijanse i te kako bitne za Srbiju.

- Da li će se ići po modelu 90' i rešavanju nezavisnosti lažne države Kosovo ili će se relaksirati situacija preko ekonomije i Otvorenog Balkana. To je za nas životno važno pitanje. Mnogo nam je bitnija nijansa koja forsira ekonomiju, saradnju i razumevanje - rekao je Kajtez.

