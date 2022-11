ZAŠTO SE RUSKA VOJSKA POVLAČI IZ HERSONA! Šainović otkrio: Surovikin nije naivan, reka Dnjepar je najveći problem bitke

Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu odobrio je povlačenje ruskih snaga sa zapadne na istočnu obalu Dnjepra.

Ruski komandant u Ukrajini, general Sergej Surovikin rekao je da više nije moguće da se održava snabdevanje grada. To znači potpuno povlačenje iz regiona na zapadnoj obali Dnjepar.

Rusija se suočava sa ukrajinskim kontra-napadom, pa je vraćanje Hersona Ukrajincima značajan potez, a suprotstavljenoj strani značajan udarac.

foto: Sergey Guneev/Sputnik/Profimedia, AP

Ivan Miletić, programski direktor Instituta za javnu diplomatiju, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao samog povlačenja ruske vojske iz Hersona.

- Svi moramo da budemo svesni da dolazi zima. Kada dolazi zima moramo da budemo svesni da savremena vojna tehnika ne radi baš najbolje na -15. Jedno je ratovanje u Drugom svetskom ratu sa tenkovima T-34 koji su imali samo dizel motor i vojnike unutra, a drugo je sa savremenim tehničkim sredstvima koji imaju kompjutere i čipove. To zaista ne funkcioniše na ispod -5 da budemo realni - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

- S obzirom da zima dolazi, sve te vojske zauzimaju što bolji položaj. Problem sa Hersonom je što su Ukrajinci uništili sve linije snabdevanja. Samim tim Rusi moraju da razmišljaju ne o sadašnjoj kontraofanzivi, već šta ako dođe do nekih značajnijih pomeranja u decembru mesecu. Tako da njima više odgovara da zimu prezime na drugoj strani Djepra i da onda tokom zime vide da li će biti nekih diplomatskih aktivnosti il ida se pripreme za novi talas ofanzive u februaru ili martu - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije, smatra da general Sergej Surovikin nije naivan i da ima konkretan razlog povlačenja ruske vojske.

- Ovo simboličko ime ruskog generala Surovikin, aludira na surovost. On nije ni kukavica, a nije ni naivan. On je očigledno zaključio da je Herson kao na ostrvu okružen močvarama i rekama, a leđa okrenuta prema dubini Rusije je Dnjepar. To je ogromna reka koja bi u uslovima velike borbe i porušenih mostova, bilo bi pitanje kako bi se prelazila. Nažalost, Herson nije prelomna tačka već će biti još krvavih tačaka - rekao je Šainović.

