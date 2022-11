NAJNOVIJA INFORMACIJA O BOMBI U TURSKOJ U PROGRAMU UŽIVO! Odavde je naređen napad, čekalo se punih SEDAM GODINA!

Na trgu Taksim dogodio se teroristicki napad, a u eksploziji koja je načeta nastradalo je 6 osoba dok je 81 ranjenih od kojih je jedna Srpkinja.

Ministar unustrašnjih poslova, Sulejman Sojlu, kaže da je uhapšena osoba za koju se veruje da je detonriala bombu, ministar policije je rekao da je privedeno 21 lice koje se dovodi u vezu, a prvi nalazi istrage upućuju na radničku partiju Kurdistana i na njenu ekspozituru u Siriji . Sumnja se da je bombu aktivirala osoba ženskog pola.

foto: Kurir televizija

Ovim povodom, gost u studiju je bio Branimir Đokić, sručnjak za spoljnu politiku, a na uključenju putem video poziva odazvao se prof. dr Duško Tomić, sa fakulteta za bezbednost i globalne studije američkog fakulteta u UAE.

- Prvo bi turske vlasti trebalo zvanično da saopšte nakon istrage koju će izvršiti. Prva premisa koja je upućena jeste kurdska revolucionarna partija. Kao što znate postoje četiri grupe Kurda u Iraku, Irani, Siriji i Turskoj. Već duže oni imaju problem sa Kurdima iz Sirije i vrlo je moguće, sudeći po onom zapisu iz Ankare od pre 2-3 godina, da se radi o kurdskoj revolucionoj partiji - rekao je Tomić.

foto: Kurir televizija

Đokić je rekao kako je moguće da je eksploziija inicirana od neke strane zbog sukoba između Ukrajine i Rusije.

- Ranije jeste praksa bila da se kurdska radnička partija, kada izvodi terorističke napade, oglasi. Zasad se niko nije oglasio. Naravno, kada se nešto tako dogodi u Turskoj to obično bude pripisano Kurdima, ali ne mora da bude slučaj u ovoj situaciji. Sa obzirom na to da je Turska duboko umešana u sukobe u Ukrajini i Rusiji, malo je na strani Ukrajine dok je u dobrim odnosima sa Putinom, možda je neko, sa ove dve strane, namerno u Turskoj postavio bombu kako bi napravio pritisak na Erdogana i kako bi mu uneo haos u državi - rekao je Đokić, pa nastavio:

foto: Kurir televizija

- To nije ništa novo, ranije su se vršili pritisci na države tako što se dižu automobili, bombe, mi smo to imali, čak je i mafija to radila.

Usred jutarnjeg programa stigla je informacija da je 42 osobe hospitalizovane, a petoro je i dalje na intezivnoj nezi. Turski šef policije Sojlu je rekao da je naređenje za napad na istanbulsku aveniju istrikao i izdato u Kobaniju, gradu na severu Sirije gde su Turci u poslednjih 7 godina izvodile operacije protiv milicije sirijskih kurda.

- Najčešće oni izvode te napade poslednjih godina, verovatno su Kurdi po nečijem naređenju ili samoinicijativno. Ja nisam video da se nešto specifično dešava poslednjih meseci da bi Kurdi došli u situaciju da počine teroristički napad, ali opet ni mi ne znamo šta se događa iza zavese, da li su pregovori u pitanju ili neke druge stvari - rekao je Đokić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

13:07 VIŠESTRUKI ZNAČAJ SUSTRETA ERDOGANA I VUČIĆA! Stručnjaci za Kruri TV: Turski predsednik šalje VAŽNU PORUKU