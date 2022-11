NEMAČKA PONUDILA POLJSKOJ PATROLIRANJE NJENIM VAZDUŠNIM PROSTOROM: To smo jednom probali, sve zavisi od odluke Varšave

Foto: Foto Printscreen Youtube/Airheadsfly .com

Nemačko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da će ponuditi Poljskoj podršku u patroliranju njenim vazdušnim prostorom.

"Patrole će dolaziti iz baza nemačkih vazduhoplovnih snaga, to smo već radili ranije ove godine do jula, to je isprobano i testirano", rekao je portparol Kristijan Tils.

On je dodao da će nemačka ministarka odbrane kasnije tokom dana razgovarati sa poljskim kolegom o ponudi.

"To može da se uradi već sutra, ako Poljska želi", rekao je Tils, dodajući da avioni ne moraju da se premeštaju u Poljsku radi operacije.

Kurir.rs/Beta