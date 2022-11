GENERAL ROMAN POLKO: Treba da razmotrimo razmeštaj poljske PVO na teritoriju Ukrajine i da bude pod stalnim nadzorom NATO pakta

General Roman Polko bivši komandant elitne specijalne jednice poljske armije GROM komentarišuči šta se dogodilo u Przevodovu, navodi da misli da to nije bio početak još jednog svetskog rata ili napad na NATO alijansu.

"Uz ovu ogromnu tragediju i saosećanje prema porodicama, mora se zapamtiti da rat ne počinje napadom na traktor, već kritičnu infrastrukturu, komandna mesta. “, rekao je on na Radiju ZET.

Postoji mnogo scenarija. Od slučaja da je rusku raketu oborila Ukrajina, do nivoa da je to ruska raketa lansirana sa ukrajinske teritorije. To bi moglo da bude i, na primer, testiranje reakcije NATO-a: šta će se desiti kada rakete zaista počnu da padaju na poljsku stranu – prokomentarisao je bivši komandant GROM-a.

Nadam se da će se posle ovog incidenta ubrzati isporuke sistema PVO, mora da se pojača – rekao je bivši komandant GROM-a .

Prema rečima generala Polka , „treba razmotriti mogućnost razmeštanja PVO i na teritoriji Ukrajine“.

Zatvaranje pojasa vazdušnog prostora koji se proteže na ukrajinsku teritoriju i izgradnja sistema protivvazdušne odbrane. Ne možemo dozvoliti situaciju u kojoj će građani Poljske stradati , istakla je vojska.

General Polko očekuje uvođenje više mera protivvazdušne odbrane na poljskoj teritoriji , odnosno na teritorijama NATO-a, pojačano praćenje vazdušnog prostora i prisustvo borbenih aviona. Trebalo bi da obavestimo Rusiju da će Ukrajina i njen granični pojas biti pod stalnim nadzorom NATO alijanse i da će ruska vojna sredstva biti oborena , rekao je bivši šef Biroa za nacionalnu bezbednost.

On je dodao da je „napad bez presedana na civilne objekte i infrastrukturu osnova da NATO konačno ukine ograničenja Ukrajini i da joj da oružje dugog dometa“.

General je takođe istakao da je Poljska bezbedna, a pored toga će ta bezbednost sada sigurno biti pojačana. Rusija neće izvršiti samoubistvo napadom na poljsku teritoriju , rekao je on.

Prema rečima generala Polka, "treba da radimo na informativnoj politici. Poljskim građanima je teško da saznaju iz američkih medija šta se zapravo dogodilo. Važno je ubrzati komunikaciju, preneti ono što znamo upitnicima i tek onda sazivati konferencije“.

Prema vojsci, „sve vreme čuvanje tajni ne funkcioniše dobro za poljsku stranu, jer je to teren za rusku propagandu“. Potencijalni agresor može da širi svoje dezinformacije , primetio je general Roman Polko. On je dodao da bi bilo dovoljno da neko izađe, da ohrabrujući komentar i kaže na čemu trenutno radi poljska strana zajedno sa zapadnim partnerima.

