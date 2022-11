AMERIKA I RUSIJA SLOŽNE: Rakete koje su pogodile farmu u Poljskoj lansirala UKRAJINSKA PVO! Projektil 5V55 poleteo sa S-300PS

Priča o tome čiji je projektil stigao u selo udaljeno 5 km od poljsko-ukrajinske granice i dalje traje, a ceo svet pomalo strepi od istrage. Većina nagađa, a Amerikanci i Rusi su bar u nečem pronašli saglasnost. A to je, naime, da je nije u pitanju ruska krstareća raketa H-101, već da je pre raketa 5V55 koja je lasnirana iz PVO sistema S-300 ukrajinske protivvazdušne zaštite.

Sad svi nagađaju kako je projektil stigao u Poljsku, ali po svemu sudući biće da su u toku borbenog rada dve rakete koje su lanisrane da presretnu ruske, omanule i skrenule sa putanje pravo prema poljskoj i usmrtile dve osobe na jednoj farmi, što je Varšavu veoma uznemirilo.

Rusko ministarstvo odbrane u utorak uveče, po objavi vesti, demanotvalo je da je bilo šta gađalo uz samu poljsko-ukrajinsku granicu:

"Izjave raznih ukrajinskih izvora i stranih zvaničnika o navodnom padu „ruskih projektila“ u selo Przevodov namerna su provokacija sa ciljem eskalacije situacije", navelo je rusko ministarstvo odbrane i pružilo tvrdnju da se vidi deo rakete koja se lansira sa PVO sistema S-300.

foto: Youtube/Telewizja Republika

I sam američki predsednik Džo Bajden sugerisao je da je ideja da je projektil došao iz Rusije malo verovatna. Bajden je na Baliju rekao je saveznicima u NATO-u da je projektil deo ukrajinske protivvazdušne odbrane, prema izvoru iz NATO-a koji je razgovarao za Rojters.

Prvi snimci sa terena i delovi rakete ukazivali su da se ne radi o krstarećoj H-101 već najverovatnije o S-300. Kako je vreme odmicalo sve više bilo je informacija da je u pitanju PVO raketa 5V55 ispaljena iz PVO sistema S-300 PT ili PS koje poseduje Ukrajina.

foto: AP Evgeniy Maloletka

Zasad je ostalo nepoznato da li je u pitanju verzija K sa klasičnim radio komandnim vođenjem ili R koja u završnoj putanji leta poluaktivno vođena po principu praćenje cilja kroz raketu. Ono na šta vojni stručnjaci ukazuju jeste to da je najverovantije raketni divizion, angažovan juče u PVO zaštiti teritorije Ukrajine, ispalio dve rakete na ruske krstareće projektile koje su pogađale ciljeve u zapadnoj Ukrajini.

Rakete 5V55 su jednostepene na čvrsto gorivo. Dužina im je 7,11 m, prečnik tela 0,45 m, a masa prilikom lansiranja 1.500 kg. Motor rakete posle starta radi samo 11-12 sekundi što daje brzinu raketi od 2.000 metara u sekundi što je brzia od oko 6 maha. Največa dužina leta rakete je 270 km. Inače raketa se ispaljuje iz cevi vertikalno. Daljina zone uništenja rakete iznosi 50 km za verziju K, a za verziju R i do 90 km što zavisi od verzije rakete i kad je napravljena, To se odnosi na novije rakete. Za sve rakete bliska zona uništenja je 6 km, a gornja 25-30 km. Inače ciljevi na zemlji mogu se takođe gađati ovim raketama na daljinama do 50 km. Bojeva glava verzije K iznosi 120 kg, a verzije R 90 kg.

foto: EPA/Wojtek Jargilo

Neki, poput sajta Global defence ukazuju da se možda radio o raketama 540. protivvazdušnog raketnog puka ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, koji se nalazi u Kamenka-Bugskoj, Lavovska oblast, i naoružan je sistemima S-300PS/PT. Kako navodi ovaj sajt ova formacija PVO je na borbenom dežurstvu od januara ove godine.

Međutim s druge strane, iako je reč možda o incidentu, jer ukrajinske rakete su neprecizne, radi se o uskladištenim raketama starije sovjetske proizvodnje, koje nisu remontovane i broj otkaza je veliki od kada se koriste u ratu.

Kurir.rs/A.M.