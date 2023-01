MEDVEDEV PRETI ARMAGEDONOM: Blef ili OZBILJNO upozorenje? Stručnjaci: Nemačka bi da udari šamar Rusiji, a AMERIKA NEŠTO MNOGO GORE

Danas je 331. dan ruske invazije na Ukrajinu. Bivši predsednik Rusije Dmitrij Medvedev, blizak šefu države Vladimiru Putinu, upozorio je NATO da bi poraz Rusije u Ukrajini mogao da izazove nuklearni rat. Rusija i SAD, najveće nuklearne sile, poseduju oko 90 odsto nuklearnih bojevih glava u svetu.A u Rusiji konačnu odluku o upotrebi nuklearnog oružja donosi Putin.

Izjavu Medvdeva analizirali su u jutarnjem programu Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

foto: Kurir televizija

- Za sada ne bi trebalo da dođe do takve eskalacije. Ipak, Rusija je velika nuklearna sila koja ima više oružja nego sve nuklearne sile zajedno. Kad je bezbednost Rusije u pitanju ona sigurno neće dozvoliti da bude ugrožena. Što se tiče izjave Medvedeva, ja mislim da je sve to neko zagrejavanje, ali ne treba se igrati sa Rusijom. Ona može biti lako isprovocirana - kaže Lutovac.

Đokić smatra da su izjave ruskog patrijarha Kirila i bivšeg ruskog predsednika o, kako kaže, potencijalnom armagednonu, rezultat straha Rusije da bi mogla da izgubi rat.

foto: Kurir televizija

- Kad imamo te dve izjave u poslednjih dan dva to govori da se Rusi plaše da će da izgube rat. Zato govore o tom armagedonu. Nije to nešto što je nedopustivo u ruskoj doktrini, ali u ovoj situaciji to deluje malo verovatno. Šta da se bombarduje nuklearnim oružjem? Svoja teritorija? Gde će nuklearni oblak otići? Svi su protiv toga - rekao je Đokić i dodao:

- Putin oseća da se rat okreće protiv njegovih planova. Za dva tri sata počinje sastanak u Ramštajnu gde se sastaje 50 država koje podržavaju Ukrajinu, da bi se razgovaralo o isporuci tenkova Rusiji. Reč je o ofanzovnom oružju. Stručnjaci kažu da je Ukrajini potrebno 100 do 150 tenkova da povrati okupirane teritorije.

05:52 MEDVEDEV PRETI ARMAGEDONOM: Blef il OZBILJNO upozorenje?! Stručnjaci: Nemačka bi da udari šamar Rusiji, a AMERIKA NEŠTO MNOGO GORE

- Na Šolca se vrši ogroman pritisak da se ti tenkovi isporuče. Nemačka bi da Rusija dobije šamar, a ne da bude poražena. Amerikanci s druge strane baš to žele; da potpuno poraze i ponize Rusiju. Oni ne raspravljaju o tome da li da Rusija bude poražena već raspravljaju o tome na koji način će biti poražena - ocenio je Đokić.

Povodom spekulacija da bi moglo doći do napada Ukrajine na Krim, Lutovac je rekao da je to neizvodljivo:

- Gotovo je sa Krimom i sa regionima koje je Rusija uzela pod svoje. Povlačenje Rusije sa Krima i ostalih zauzetih teritorija značilo bi kapitulaciju, a to ona ne sme da dopusti.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud