UKRAJINICI OBJAVILI PLAN OD 12 TAČAKA ZA DEOKUPACIJU KRIMA: Krimski most se ruši, sve koji su radili za Rusiju čekaju SUROVE KAZNE

Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu (NSDC) Ukrajine razvio je detaljne korake za deokupaciju ukrajinskog Krima, a to je 2. aprila na Fejsbuku objavio sekretar NSDC Aleksej Danilov.

Prema njegovim navodima, proruske snage na poluostrvu postaće meta broj jedan, a to će „trajno obeshrabriti bilo koga da čak i pogleda prema Ruskoj Federaciji ili bez razmišljanja komentariše nešto u vezi sa Ukrajinom“, napisao je on.

Danilov je opisao sledećih 12 koraka za deokupaciju Krima:

1. Izneti na javnu raspravu pitanje projekta i lokacije na Krimu spomenika „Ruski ratni brod ide nahui... Da bi uštedio novac iz budžeta, Danilov predlaže da se za osnovu uzme spomenik potopljenim brodovima u Sevastopolju.

2. Pored krivičnog gonjenja za kolaboracionizam, razvija se lustracijski mehanizam lične procene kako bi se utvrdio nivo odgovornosti i stepen uključenosti konkretnih građana Ukrajine, stanovnika Krima, u podršku okupacionim upravama. Ove mere predviđaju ograničavanje prava na učešće na izborima – birati i biti biran.

3. Ukrajinski sudovi će utvrditi stepen odgovornosti za funkcionere, sudije, tužioce, službenike bezbednosti i druge osobe koje su posle februara 2014. prešle na stranu ruskih okupacionih struktura.

Ako njihove radnje ne potpadaju pod članove krivičnog zakona, biće im oduzete državne penzije, a biće im zabranjeno dalje zapošljavanje u državnim organima i organima lokalne samouprave Ukrajine.

Saradnici mogu ukrajinskim odbrambenim snagama i istrazi pružiti važne informacije o neprijatelju. To će biti osnov za ublažavanje krivične kazne.

Данилов назвал 12 шагов для деоккупации Крыма. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина уже разрабатывает стратегию, применяемую во время деоккупации полуострова. Среди главных шагов: ➡️ уголовная ответств. для коллаборантов, оккупантов, госпредателей,пропагандис⬇️ pic.twitter.com/0Gh3myhiOY — Lara-Lara (@LaraLar93023545) April 2, 2023

4. Rusija ili druga formacija koja zahteva sukcesiju obezbeđuje izručenje svih osumnjičenih za izdaju i druga krivična dela, kako državljana Ukrajine tako i Ruske Federacije. Neki zločini – genocid, vojni i protiv čovečnosti – nemaju rok zastarelosti.

5. Propagandisti-novinari, medijski profesionalci i stručnjaci koji su doprineli okupaciji, militarizaciji dece i raspirivanju mržnje prema Ukrajini Ukrajinaca, krimskih Tatara i drugih nacionalnosti su u grupi sa posebnom pažnjom. Ukrajinske i, ako bude potrebno, međunarodne strukture za sprovođenje zakona će se pozabaviti njihovim zločinima. Biće im po zakonu oduzeta sloboda, titule, penzije, imovina, čast i poštovanje, naglasio je Danilov.

6. Državljani Rusije koji su ilegalno ušli na Krim posle februara 2014. moraju odmah da napuste teritoriju Ukrajine u roku određenom zakonom.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов представил 12 шагов по деоккупации Крыма. Шаг 1: уничтожение Памятника затопленным кораблям в Севастополе и вместо него установление памятника "Русский военный корабль иди...". Красота и высокая культура гарантированы... pic.twitter.com/FZJF9ti4aq — Глаза и уши (@GmZZ9rbzBWS4DPd) April 2, 2023

"Najpametniji su već krenuli u "odlazak", to je za svaku pohvalu. A drugi koji nastave da usporavaju moraće to da urade u modusu Bulgakovljevog dela "Trčanje". Savetujem vam da GA pažljivo pročitate", rekao je on.

7. Transakcije koje nisu u skladu sa ukrajinskim zakonom nakon februara 2014. godine, uključujući transakcije sa nekretninama, biće nevažeće. Ovaj zakon je na snazi 9 godina. Vlasništvo nad imovinom ostaje građanima Ukrajine. Ako su imovinu prisvojili osvajači, biće vraćena pravim vlasnicima.

8. Kerčki most se demontira kako bi se osigurala potpuna sloboda plovidbe po programu kompenzacije.

9. Na poluostrvu se sprovodi program „Detoksikacija“. Sastoji se u neutralisanju posledica višegodišnje ruske propagande. Ukrajina, smatra Danilov, koristi iskustvo denacifikacije Nemačke 40-ih godina prošlog veka.

Aktivne pristalice ruske okupacije biće uključene u obnovu porušenih ukrajinskih gradova, ekshumaciju i ponovno sahranu žrtava ruske agresije. Ukrajina će omogućiti najširi mogući pristup informacijama o zločinima režima Vladimira Putina.

10. Stvaranje dokumentarne baze činjenica o zločinima Moskve nad Ukrajincima koji su se odupirali okupaciji. Obnavljanje prava ukrajinskih i krimskotatarskih aktivista.

Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: опубликован план СНБО в 12 шагов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что спецслужбы разрабатывают план деоккупации Крыма. Данилов напомнил, что Крым - это украинская территория:https://t.co/VdMW1p3LSq pic.twitter.com/bvLehp6C8K — Сharter97.org (@charter_97) April 2, 2023

11. Hitno oslobađanje svih državljana Ukrajine, krimskih Tatara, Ukrajinaca koje Ruska Federacija progoni iz političkih razloga od 2014. godine. Garantovana im je nadoknada moralne štete.

12. Takozvani „grad ruske slave“ Sevastopolj biće preimenovan u „Objekat br.6“. O novom imenu grada kasnije će odlučiti Vrhovna rada Ukrajine. Moguća nova opcija je Ahtijar.

Rusija je Krim pripojila 2014. godine, a Kijev već duže vreme najavljuje da će povratiti poluostrvo. Kancelarija predsednika Ukrajine govori o sezoni vrelog proleća na Krimu. Rat punog razmera sa Rusijom neće se završiti bez Krima, siguran je Mihail Podoljak, savetnik šefa Predsedničke kancelarije.

(Kurir.rs/focus.ua)