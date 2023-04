OGLASILA SE STRUKA O KANCEROGENOM PUDERU: Proizvođači će početi i beton da nam prodaju ako im prođe! AL KAPONE JE IMAO LEK ZA OVO

Nastavljaju se teški dani za giganta Johnson&Johnson, čiji su kultni puder za bebe koristile mnogobrojne porodice poslednjih godina.

Iako agonija oko ispitivanja kancerogenih materija i talka traje dugo, sud je odbacio zahtev kompanije da se "poziva na bankrot", kako bi rešila svoje interne, poslovne probleme.

Ipak, podružnica američke farmaceutske kompanije je 4. aprila, po drugi put, podnela zahtev za bankrot i pokretanje stečaja, nastojeći da postigne sudsku nagodbu u vrednosti od 8,9 milijardi dolara, u procesu u kojem je kompanija optužena da kancerogeni talk za bebe.

Sud je odbacio zahtev kompanije Dzonson i Dzonson za proglašenje bankrota. Ako je utvrđeno da kompanija nije u "finansijskim problemima kojima bi stekli pravo da proglase bankrot", šta je pozadina ove priče?

Da li je ovo pokušaj izbegavanja isplate odštete i šta je posredi govorili su gosti u jutarnjem programu Ivan Simić, advokat i dr Radomir Kovačević, toksikolog.

Šta je talk, a šta azbest razjasnio je Kovačević.

- Ne znam zašto se ovo otvorilo u ovom trenutku. To su inkriminisane materije talk i azbest, tačnije minerali, a posledice koje su najopasnije su kancerogenost. Između ostalog znam mnogo o mineralima. Talk je jedan od najpoznatijih minerala. Sadrži u sebi silicijum, atome magnezijuma, kiseonika, tri atoma magnezijuma, i u tome ne postoji ništa što je rizično. Primenjuje se svuda, ne samo u puderima za bebe, nego i u hirurgiji, u sportu, međutim u industriji se primenjuje i u keramici, a to znači da ima veoma veliku primenu - razjasnio je.

Ono što ne voli da citira, ističe Kovačević, postoji klasifikacija kancerogenih materija, a u prvoj grupi se nalazi azbest.

- Postoji klasifikacija kancerogenih materija, u prvoj grupi je azbest, nije upisan uranijum, nego azbest. Veoma je bitna struktura talka. Za mene je veoma bitna veličina čestica, one su subbmikronske veličine i ukoliko se to rasprši između nas, sve što uđe u ljudsko telo ostavlja posledice. Međunarodni standardi ne prepoznaju talk, ali prepoznaju azbest. Postoje studije koje pokazuju kancerogeno dejstvo azbesta - rekao je Kovačević.

Pravnu pozadinu ove situacije u Americi predstavio je Simić, izvodeći analogiju uporedo- srpskog i američkog prava.

- Danas se u svetu ne dešava ništa bez neke pozadine. Koristili smo te šampone kao deca, a šta je posledica, a šta uzrok, vreme će pokazati. Moguće da je ovim proizvoda vreme odzvonilo. Sve zavisi kakav je jedan "mejnstrim" momenat, u odnosu na to šta je ideja. Nemojmo misliti da je Američko pravosuđe ideal, ništa nije bolje od našeg, a naše je pravo cirkus. To više liči na pijacu, a ne na jedan ozbiljan i odgovoran sistem i to smo mogli videti i u Americi. Videćemo šta će biti, jer 40.000 tužbi nije malo - ističe Simić, koji smatra da je neozbiljno komentarisati sumu, naspram ogromne veličine i dugogodišnje postojanosti ove korporacije na tržištu.

- Ovde vrlo verovatno da je ova korporacija krenula u susret problemu da zaštiti sebe i reputaciono, ali ukoliko bi se recimo otkrilo bilo kakvo neetičko pitanje i postupanje, ono može imati uticaj na vrednost akcija na samoj berzi - rekao je Simić.

Kovačević se složio sa sagovornikom, nazvavši ga brutalno iskrenim i tačnim.

- Ovo je očigledno tačno i tako je rekao i Al Kapone, "ako nešto ne znaš, prati tragove novca". Talk će zameniti betonom na kraju, kako su počeli, ukoliko je to tačno, a moguće da je i talk kancerogen i da je sve ovo samo biznis, da se nešto "iza brda valja", da bi došli do novog proizvoda - rekao je.

