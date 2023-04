"OSETIO SAM DA MI NEŠTO KLIZI PO LEĐIMA"! Pilot prisilno spustio putnički avion zbog kobre u kabini, a OVAKO su reagovali putnici

Za južnoafričkog pilota Rudolfa Erazma bio je to još jedan običan let, sve dok na visini nešto većoj od tri kilometra na letu od Blumfontejna do Pretorije nije primetio 'slepog' putnika u avionu - kobru koja puzi i skriva se ispod njegovog sedišta.

Iskreno, u početku sam mislio da moj mozak ne registruje šta se dešava“, rekao je on za Bi-Bi-Si.

„Osetio sam da mi nešto hladno klizi niz košulju na leđima, misleći da nisam dobro zatvorio flašu sa vodom i da mi možda kaplje niz leđa. Ali kada sam se okrenuo i pogledao dole, video sam kobru kako puzi i nestaje ispod sedišta“, ispričao je on.

Zatim je odlučio da privatni avion Beechcraft Baron 58 sa četiri putnika (i zmijom) prinudno spusti na najbliži aerodrom.

Imao je na umu da ujed žute kobre može biti fatalan i da ubije čoveka za samo 30 minuta. Ali nije želeo da izaziva paniku među putnicima, pa je prvo dobro razmislio pre nego što ih je mirnim glasom obavestio da se u kabini nalazi i neželjeni putnik.

„Veoma sam se plašio da bi zmija mogla da se uvuče u zadnji deo kabine i izazove paniku. Ali na kraju sam odlučio da im kažem: Dragi putnici, u avionu je zmija, ispod mog je sedišta, pa ćemo pokušati da sletimo što pre“, ispričao je Erazmo.

Rekao je da se u jednom trenutku moglo da čuje kako igla pada na pod, dok su se svi putnici na trenutak ili dva ukočili od straha.

foto: Profimedia

On je dodao da su piloti obučeni za brojne nepredviđene scenarije, ali to ne uključuje susret sa zmijom otrovnicom u kokpitu. Međutim, kapetan Erazmo je sjajno reagovao.

Prisustvo zmije u avionu, iako veoma šokantno za sve, nije bilo sasvim iznenađujuće. Naime, dvoje zaposlenih u aeroklubu Vuster, odakle je avion prvi put poleteo, rekli su da su ranije uočili reptila koji se krije ispod letelice i da su pokušali da ga uhvate, ali bezuspešno. Kapetan Erazmo je rekao i da je pokušao da pronađe zmiju pre ulaska u avion, ali kako je nigde nije bilo, pretpostavio je da je ispuzala tokom noći ili rano ujutru.

Erazmo je proglašen za lokalnog heroj, a komesar za civilno vazduhoplovstvo Južne Afrike Popi Khosa pohvalila je njegovu „zaista sjajnu reakciju koja je spasila sve putnike u avionu“, preneo je Njuz24.

Ipak, skromni pilot kaže da se ne oseća posebno zbog onoga što je uradio:

„Mislim da su pohvale malo preterane, jer... i moji putnici su ostali pribrani i smireni.

Kurir.rs/Novi list